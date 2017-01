TAGESVORSCHAU/30. Januar 2017

=== 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,2% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Januar *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 107,9 zuvor: 107,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,3 zuvor: +0,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,9 Vorabschätzung: -4,9 zuvor: -5,1 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: +0,80 zuvor: +0,79 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj *** 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und ukrainischer Präsident Poroschenko, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis, Wien

*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar *** - DE/Stellenindex BA-X Januar - DE/Gewerkschaften Verdi, DBB Beamtenbund, GEW und GDP, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Bundesländer (bis 31.1.), Potsdam - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai, Hongkong und Südkorea geschlossen === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 00:10 ET (05:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 10 AM EST 01-30-17