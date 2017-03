TAGESVORSCHAU/30. März 2017

=== *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal 07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Stuttgart), Dettingen 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Hamburg *** 08:00 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einem Symposium der Havard Law School, Frankfurt *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:30 CDU/CSU-Fraktion, PK zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich *** 09:30 DE/IBU-tec advanced materials AG, Erstnotiz im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Singulus Technologies AG, BI-PK, Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK, Friedrichshafen 10:00 DE/bet-at-home.com AG, ausführliches Jahresergebnis, Düsseldorf 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Berlin 10:30 DE/Baywa AG, Telefonkonferenz zum Jahresergebnis, München *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März PROGNOSE: +0,82 zuvor: +0,82 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,1 zuvor: 108,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,3 zuvor: +1,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,0 Vorabschätzung: -5,0 zuvor: -6,2 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Dividendenstudie 2017, Frankfurt *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 247.000 zuvor: 261.000 *** 14:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Veröff.: +2,0% gg Vq 3. Quartal: +1,4% gg Vq 15:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Forum zum Thema: "Die Nullzinspolitik der EZB - notwendig oder gefährlich?", Berlin 15:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Chicago 17:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der U.S. Chamber of Commerce, Washington 22:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der University of South Florida Sarasota-Manatee

*** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2017 00:01 ET (04:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 01 AM EDT 03-30-17