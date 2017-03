TAGESVORSCHAU/31. März 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März 07:30 DE/RIB Software AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,4% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj 09:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% 10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 10:30 GB/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 2. Veröff.: +0,7% gg Vq/+2,0% gg Vj 3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,0% gg Vj 10:50 BE/Nato, Außenministertreffen, Brüssel *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 11:00 BE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Bruegel, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Adam Opel AG, Betriebsversammlung, Rüsselsheim 14:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,4 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,6 1. Umfrage: 97,6 zuvor: 96,3 16:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Banking Law Institute, Minneapolis 16:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Quinnipiac Global Asset Management Education Forum, New York

