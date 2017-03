TAGESVORSCHAU/7. März 2017

===

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz, 10:30 BI-PK in Düsseldorf), Bochum *** 07:00 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Mülheim/Ruhr 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 1H, Einbeck 07:30 DE/VTG AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm 09:00 DE/Bitkom, Telefon-PK zur konjunkturellen Lage der Branche *** 09:30 DE/WM Gruppe, Finanzplatztag (bis 8.3.), u.a. Rede von Deutsche-Börse-Chef Kengeter (16:30), Frankfurt 09:30 DE/BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Fachkongress "Treffpunkt Netze 2017", Berlin 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, BI-PK, Frankfurt *** 11:00 FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten, Paris *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj 3. Quartal: +0,4% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar 12:50 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q, Chicago *** 14:30 DE/International Bankers Forum (IBF), Veranstaltung zum Thema: "20. Bank der Zukunft", Eröffnung durch Deutsche-Bank-Chef Cryan, Frankfurt *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -48,7 Mrd USD zuvor: -44,26 Mrd USD

- CH/Internationaler Auto-Salon Genf, Pressetage (bis 8.3.) - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - CN/Nationaler Volkskongress, Jahresversammlung (bis 15.3.), Peking === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

