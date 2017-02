TAGESVORSCHAU/8. Februar 2017 - vorläufige Fassung

=== 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30./31. Januar 06:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis, Göteborg *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London *** 07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis, Zürich 07:00 CH/Syngenta AG, Jahresergebnis, Basel 07:30 DE/Grenke AG, Jahresergebnis, Baden-Baden *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis, Paris 08:15 DE/DMG Mori AG, Jahresergebnis, Bielefeld *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühjahr 2017, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q, London 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem uruguayischen Staatspräsidenten Tabare Vazquez, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

