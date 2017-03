TAGESVORSCHAU/8. März 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 00:50 JP/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz Februar *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Herzogenaurach *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (13:00 Telefonkonferenz), Lübeck *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Hamburg 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Herzogenaurach *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis, Wien 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK der Sparkassen-Finanzgruppe, Frankfurt *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 GB/Schatzkanzler Hammond stellt Haushalt vor, London *** 14:00 DE/Bundestag, Abgas-Untersuchungsausschuss, Anhörung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +188.000 Stellen zuvor: +246.000 Stellen *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,3% gg Vq zuvor: +3,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq zuvor: +0,2% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

*** - DE/Hugo Boss AG, Veröffentlichung Dividendenvorschlag, Metzingen - PL/Bundesaußenminister Gabriel, Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Waszczykowski, Warschau - CH/Internationaler Auto-Salon Genf, Pressetage (seit 7.3.) - CN/Nationaler Volkskongress, Jahresversammlung (bis 15.3.), Peking - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2017 09:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 08 AM EST 03-07-17