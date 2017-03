TAGESVORSCHAU/9. März 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Februar *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Darmstadt 07:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Martinsried *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Linde AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), München *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Metzingen *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Berlin 07:45 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis, Hannover *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (10:30 PK in Köln), Luxemburg *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag anlässlich des Europäischen Rates am 9./10.3., Berlin *** 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Konferenz zum Thema: "G20 and Locally Focused Banks", u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Schäuble (10:00) und Bundesbank-Vorstandsmitglied Dombret (10:30), Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 4Q *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft *** 12:00 IE/BIP 4Q *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Februar, Frankfurt *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone , Frankfurt *** 14:30 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 223.000

- RU/Bundesaußenminister Gabriel, offizieller Antrittsbesuch in Russland, u.a. Treffen mit seinem Amtskollegen Lawrow, Moskau - CH/Internationaler Auto-Salon Genf (bis 19.3.) - CN/Nationaler Volkskongress, Jahresversammlung (bis 15.3.), Peking === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2017 09:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 02 AM EST 03-08-17