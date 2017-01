TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag,

den 12. Januar:

^

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:50 J: Handelsbilanz 11/16

07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update

07:00 D: Südzucker 9Monatszahlen

07:00 D: Hella Halbjahreszahlen

08:45 F: Verbraucherpreise 12/16 (endgültig)

09:55 D: Statistisches Bundesamt Pk zum BIP 2016

und Maastricht Defizit-Quote 2016

10:00 I: Industrieproduktion 11/16

11:00 EU: Industrieproduktion 11/16

13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.12.16

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/16

17:30 CH: Flughafen Zürich Verkehrszahlen 12/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/17

GB: Marks & Spencer Q3 Umsatz

GB: Tesco Q3 Umsatz und Christmas

Interim management statement

GB: Asos 4Monate Trading Update

I: Unicredit ao Hauptversammlung

USA: Delta Air Lines Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

10:00 D: Konferenz des Bundesenergieministeriums mit der OECD "Key Issues for

Digital Transformation in the G20" u.a mit Bundesenergieminister

Sigmar Gabriel (SPD), Berlin

10:00 D: Pk der Zabel Property AG und der Becken Holding GmbH zum Frankfurter

Wohnungsmarkt, Frankfurt

10:00 CH: Menschenrechtsgericht entscheidet über Beschwerde der Schweizer

Großbank UBS gegen Milliarden-Kaution

10:30 D: Nord/LB stellt ihre Neujahrsprognose 2017 vor

Der neue NordLB-Vorstandschef Thomas Bürkle stellt gemeinsam mit

Chefökonom Torsten Windels sowie dem regionalen Analysten Eberhard

Brezski die Konjunkturprognosen des Geldhauses für den Euro-Raum,

Deutschland und Niedersachsen vor.

10:30 D: Pk des Schott-Konzerns zum Geschäftsjahr 2015/2016, Mainz

11:00 D: Neujahrsempfang Bundesverband deutscher Banken

mit Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer, Frankfurt

11:00 D: Jahres-Pk Handelsverband Hessen mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft

und Ausblick auf die Handelskonjunktur 2017, Kassel

12:00 LU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu offiziellem Besuch in

Luxemburg

12.00 h Pressekonferenz Premierminister Xavier Bettel und Merkel

14:30 USA: Rede Fed-Präsident von Philadelphia Harker in Malvern

14:30 USA: Rede Fed-Präsident von Chicago Evans in Naples

18:30 USA: Rede Fed-Präsident von Atlanta Lockhart on Florida Chamber of

Commerce

19:15 USA: Rede Fed-Präsident von St. Louis Bulard in New York U.S. Outlook

LU: Mündliche Verhandlung am EuGH zum Genehmigungsverfahren für das

Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg°

