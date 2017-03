TAGESVORSCHAU: Termine am 13. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag,

den 13. März:

TERMINE MIT ZEITANGABE

00:50 J: Maschinenaufträge 01/17

07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 D: Telefonica Deutschland Geschäftsbericht

10:00 I: Industrieproduktion 01/17

10:30 D: Mensch und Maschine Software Bilanz-Pk, München

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

D: Hypoport Jahreszahlen (endgültig)

D: Aumann AG Beginn Zeichnungsfrist

bis 23.3. (IPO am 24.3.)

SONSTIGE TERMINE

D: Siemens - Fritsablauf zur Entscheidung der EU-Wettbewerbsbehörde

zur Fusion mit Gamesa

09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen Anton Schlecker

10:00 D: Bilanz-Pk Stromnetzbetreiber 50Hertz, Berlin

11:00 D: Bilanz-Pk des Brausen- und Armaturenhersteller Hansgrohe

11:00 D: Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) auf der Handwerksmesse in München (bis 14.03.)

14:30 D: Auftakt der Konjunkturgespräche des Kieler Instituts für

Weltwirtschaft "Energizing the World Economy" (bis 14.03.), Kiel

14:30 D: Eröffnungsrede von EZB-Präsident Draghi der Konferenz "Fostering

Innovation and Entrepreneurship in the Euro Area" des Massachusetts

Institute of Technology (MIT) und der EZB (bis 14.3.), Frankfurt°

