TLG Immobilien kündigt Dividendenanhebung an

Der Immobilienkonzern TLG Immobilien AG (ISIN: DE000A12B8Z4) will die Dividende um 11 Prozent auf 0,80 Euro anheben. Im Vorjahr wurden 0,72 Euro ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18,01 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,44 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2017 statt.

2015 wurde erstmals eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro ausgeschüttet. Die Aktie ist seit dem 24. Oktober 2014 an der Börse notiert. Der Emissionspreis lag bei 10,75 Euro. Die FFO summierten sich im Geschäftsjahr 2016 auf 76,9 Mio. Euro und lagen damit um 20,1 Prozent höher als im vorangegangenen Geschäftsjahr, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Mieterlöse kletterten um 10,3 Prozent auf 140,5 Mio. Euro. Das Portfolio umfasste am 31. Dezember 2016 insgesamt 404 Objekte mit einem Gesamtwert von 2,2 Mrd. Euro.

Der Vorstand geht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2017 die FFO ohne weitere Ankäufe auf 84 Mio. bis 86 Mio. Euro steigern zu können. TLG Immobilien ist ein Gewerbeimmobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Berlin und die regionalen Wirtschaftszentren Ostdeutschlands.

Redaktion MyDividends.de

