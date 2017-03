TSYS zum 5. Mal vom Ethisphere Institute als eines der weltweit am meisten an ethischen Prinzipien ausgerichteten Unternehmen des Jahres 2017 benannt

TSYS (NYSE: TSS) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen vom Ethisphere Institute als eines der weltweit am meisten an ethischen Prinzipien ausgerichteten Unternehmen (2017 "World’s Most Ethical Company"®) ausgezeichnet wurde. Das Institut ist eine der weltweit führenden Instanzen im Bereich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken.

TSYS ist in den letzten sechs Jahren fünfmal ausgezeichnet worden. Das Unternehmen ist eines von nur sieben im Finanzsektor, das diese für mehrere Jahre geltende Auszeichnung erhält. Damit wird die Verpflichtung von TSYS unterstrichen, bei ethischen Geschäftsstandards und -praktiken führend zu sein.

"Bei TSYS führen wir sämtliche Interaktionen mit unseren Kunden und Aktieninhabern sowie in den lokalen Communities, in denen wird tätig sind, auf transparente, faire und ethische Weise durch", sagte M. Troy Woods, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von TSYS. "Ohne die engagierte, harte Arbeit der fast 11.500 Mitglieder unseres Teams auf der ganzen Welt wäre diese Ehre für unser Unternehmen gar nicht möglich."

"In den letzten elf Jahren konnten wir Veränderungen der gesellschaftlichen Erwartungen und ständige Neuformulierungen von Gesetzen und Bestimmungen sowie Änderungen des geopolitischen Klimas beobachten. Wir konnten zudem beobachten, wie als besonders ethisch ausgerichtet gewürdigte Unternehmen auf diese Herausforderungen reagieren. Sie investieren in die jeweiligen lokalen Gesellschaften auf der ganzen Welt, übernehmen bereitwillig Strategien der Diversität und Inklusion und konzentrieren sich auf Langfristigkeit als nachhaltigen Geschäftsvorteil", sagte Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. "Unsere Glückwünsche an alle Mitarbeiter von TSYS für die Auszeichnung als World’s Most Ethical Company."

Die Bewertung als World’s Most Ethical Company stützt sich auf das Rahmenwerk des Ethics QuotientTM (Ethikquotient) des Ethisphere Instituts, das in mehrjähriger Forschung entwickelt wurde, um eine Methode für eine objektive, einheitliche und standardisierte Bewertung der Leistungen eines Unternehmens bereitzustellen. Punkte werden in fünf Hauptkategorien vergeben: Ethik und Compliance; Corporate Citizenship und unternehmerische Verantwortung; Ethikkultur; Unternehmensführung und Marktführerschaft; Innovation und Ansehen.

Die komplette Liste der World’s Most Ethical Companies für das Jahr 2017 finden Sie unter http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/.

Über TSYS

TSYS® (NYSE: TSS) eröffnet neue Zahlungsmöglichkeiten für Zahlungsanbieter, Unternehmen und Verbraucher. Unser Hauptsitz befindet sich in Columbus im US-Bundesstaat Georgia, und wir sind in mehr als 80 Ländern mit Niederlassungen in Süd-, Mittel- und Nordamerika, in EMEA sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig.

Wir bieten reibungslose, sichere und innovative Lösungen für die gesamte Bandbreite des Zahlungsverkehrs – von den Verarbeitungsschritten bei Emittenten über die Abrechnung mit Händlern bis zur Verwaltung von Prepaid-Programmen – auf der Grundlage von Partnerschaften und Fachkompetenz. Wir sind erfolgreich, weil wir die Menschen und ihre Bedürfnisse bei jeder Entscheidung in den Mittelpunkt rücken. Diese Methode nennen wir "People-Centered Payments®" (personenzentrierte Zahlungen).

Unsere Branche ist täglich im Wandel begriffen – und wir sind auf dem Weg zu den Zahlungsmethoden von morgen führend. Wir geben regelmäßig alle wichtigen Informationen auf unserer Website bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie unter tsys.com.

