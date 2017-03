TUI verzeichnet Sommerbuchungen im Rahmen der Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Touristikkonzern TUI zeichnet sich eine zufriedenstellende Sommersaison ab. Bisher liegen die Buchungen für den Sommer laut Tui im Rahmen der Erwartungen. Das Kontingent sei zu 48 Prozent verkauft, was dem Buchungsniveau des Vorjahres entspreche. Eine steigende Nachfrage beobachtet Tui bei Reisen nach Griechenland und auf die Kanarischen Inseln, während die Nachfrage nach Reisen in die Türkei weiter zurückgeht.

Für das am 30. September endende Geschäftsjahr 2016/17 bestätigte der Konzern seine Prognose einer Zunahme des bereinigten EBITA um mindestens 10 Prozent. Die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr per 31. März will die Tui AG am 15. Mai vorlegen.

March 29, 2017

