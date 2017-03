Theresa May: Schottische Regierung 'besessen' von Unabhängigkeit

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May wirft der schottischen Regierung vor, sich einseitig auf die Idee der Unabhängigkeit Schottlands zu fokussieren. Die schottische Regierungspartei SNP (Scottish National Party) sei "besessen von der Frage nach der Unabhängigkeit", sagte May bei der Frühjahrskonferenz der schottischen Konservativen in Glasgow am Freitag. Gleichzeitig warf sie der Regionalregierung Versagen in der Schulpolitik und anderen Bereichen vor.

Die Frage nach einer Unabhängigkeit Schottlands ist seit dem Votum der Briten für einen Austritt aus der EU im vergangenen Jahr wieder weit oben auf der politischen Tagesordnung. Eine Mehrheit der Schotten hatte für einen Verbleib in der EU votiert, sie wurden aber von den Wählern in England und Wales überstimmt. Im September 2014 hatte die Mehrheit der Schotten eine Unabhängigkeit von Großbritannien noch mehrheitlich abgelehnt.

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon bezeichnete ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum inzwischen als "sehr wahrscheinlich" und forderte, Schottland müsse die Möglichkeit erhalten, weiterhin Mitglied im europäischen Binnenmarkt zu bleiben. May lehnt das ab. Britische Medien spekulierten bereits, Sturgeon könne daher bald ein neues Unabhängigkeitsreferendum ankündigen. Fraglich ist, ob sich London darauf einlässt. Die Entscheidung darüber liegt beim Parlament in Westminster

May betonte am Freitag, die Einheit Großbritanniens sei ihr ein persönliches Anliegen und stellte in Aussicht, die Regierung in Edinburgh könne nach dem EU-Austritt des Landes zusätzliche Kompetenzen erhalten, die von Brüssel zurück an Großbritannien fallen./cmy/DP/stb