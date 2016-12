Tipps der Analysten: Updates zu BMW, Daimler, Vonovia, Siemens und Lufthansa | Nachricht | finanzen.net

Warburg Research senkt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) nach einer Analystenveranstaltung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 35,00 auf 33,50 Euro gesenkt. Wegen der unsicheren Bewertung des Beteiligungsportfolios lägen ihre Schätzungen für die Holding unter denen des Managements, schrieb Analystin Marie-Thérèse Grübner in einer Studie vom Donnerstag. Die im SDax notierte Aktie sei inzwischen angemessen bewertet.

DZ Bank hebt fairen Wert für BMW auf 96 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 90 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf eine weiterhin attraktive Bewertung sowie gewisse Wettbewerbsvorteile in puncto E-Mobilität rate er weiterhin zum Kauf der Aktie, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag. Trotz der jüngsten Kursrally sei das Papier des Autobauers im historischen Vergleich günstig. Die Münchener böten außerdem eine attraktive Dividende.

DZ Bank hebt fairen Wert für Daimler auf 77 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler von 69 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit Blick auf die anhaltend positive Absatzentwicklung bei Mercedes-Benz Cars und Mercedes Vans habe er seine Schätzungen für 2016 leicht erhöht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag.

NordLB senkt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) anlässlich der erfolgreichen Übernahme der österreichischen Conwert von 39 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In puncto Mieteinannahmen, Portfoliowert und Marktkapitalisierung berge der Zusammenschluss für den deutschen Immobilienkonzern ein Wachstumspotenzial von rund 10 Prozent, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Der Kaufpreis sei nicht günstig gewesen, aber noch akzeptabel.

Baader Bank hebt Ziel für Siemens auf 125 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Siemens von 110 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seinem Softwaregeschäft hebe sich der Elektrotechnikkonzern zunehmend von seinen europäischen Wettbewerbern im Investitionsgütersektor ab, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Donnerstag. Die Investitionen in diesen Bereich begännen sich nun auszuzahlen. Er schätzt, dass sich der Ergebnisbeitrag des hochmargigen Softwaregeschäfts bis 2020 auf etwa 15 Prozent verdoppeln wird und hält den Bewertungsabschlag der Aktie für zunehmend ungerechtfertigt.

Goldman hebt Ziel für Lufthansa auf 9,20 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa (Deutsche Lufthansa) von 8,00 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte seine Kursziele für 27 europäische Aktien aus dem Transport-, Reise- und Freizeitsektor um durchschnittlich 6 Prozent. Den Schritt begründete er in einer Studie vom Donnerstag mit der Anpassung seiner Prognosen an die jüngste Zins-, Währungs- und Ölpreisentwicklung sowie mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2017 auf 2018.

Goldman hebt Ziel für Fraport auf 57 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte seine Kursziele für 27 europäische Aktien aus dem Transport-, Reise- und Freizeitsektor um durchschnittlich 6 Prozent. Den Schritt begründete er in einer Studie vom Donnerstag mit der Anpassung seiner Prognosen an die jüngste Zins-, Währungs- und Ölpreisentwicklung sowie mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2017 auf 2018.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Dialog auf 47 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach der angekündigten Übernahme von InvenSense durch die japanische TDK von 43 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zukaufaktivitäten in der Branche unterstrichen die attraktive Bewertung der Aktie des iPhone-Ausrüsters, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie vom Donnerstag. Sowohl die Wettbewerbsqualität als auch die Wachstumsaussichten von Dialog seien besser als die des Sensor-Herstellers InvenSense. Das neue Kursziel begründete er mit dem starken Dollar, da Dialog in der US-Währung berichtet.

Credit Suisse senkt Sky auf 'Neutral' - Hebt Ziel auf 1075 Pence

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Sky Plc (Sky) anlässlich der geplanten Komplettübernahme durch 21st Century Fox von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 980 auf 1075 Pence angehoben. Analyst Matthew Walker passte sein Kursziel an das Kaufgebot des Unterhaltungskonzerns für den britischen PayTV-Sender an. Angesichts regulatorischer Risiken und sonstiger Unsicherheiten rechtfertige das Kurspotenzial von rund 9 Prozent aber keine Kaufempfehlung mehr, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag.

UBS hebt Ziel für Axa auf 22,70 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AXA von 18,70 auf 22,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Kapitalkostenprognosen, schrieb Analyst James Shuck in einer Studie vom Donnerstag. Mit Blick auf sein bestätigtes Anlagevotum verwies er darauf, dass die Aktie des Versicherers derzeit rund 9 Prozent über ihrem Durchschnittskurs der vergangenen fünf Jahre notiert.

