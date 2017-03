Tipps der Analysten: Updates zu BMW, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Zalando, Beiersdorf | Nachricht | finanzen.net

NordLB senkt BMW auf 'Halten' und Ziel auf 88 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach Zahlen für 2016 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 88 Euro gesenkt. Der Autobauer habe die Marktteilnehmer mit dem Umsatz sowie dem operativen Gewinn (Ebit) enttäuscht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick für 2017 sei relativ moderat. Überraschend hoch sei hingegen die vorgeschlagene Dividende von 3,50 je Stammaktie ausgefallen.

NordLB senkt Deutsche Post auf 'Halten' - Ziel 34 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Deutsche Post wegen der starken Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 34 Euro angehoben. Der Logistikkonzern sei wieder zurück in der Wachstumsspur, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Donnerstag nach der Vorlage der Jahreszahlen. Die Resultate der Post hätten zum Teil über seinen Erwartungen gelegen. Mit einem Anstieg von fast 40 Prozent im vergangenen Jahr sei die Aktie inzwischen aber nicht mehr sonderlich preiswert.

Macquarie senkt Deutsche Telekom auf 'Underperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die massive Zunahme von Videoinhalten habe im 4G-Mobilfunknetz massive Kapazitätsprobleme verursacht. Dem neuen, schnelleren 5G-Netz drohe jedoch ein massiver Kostenverfall von 1 bis 1,5 Euro je Gigabyte auf etwa 0,10 Euro, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht daher die Aktien der Netzwerkanbieter angesichts des hohen Investitionsbedarfs sehr kritisch.

Commerzbank senkt Brenntag auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 48 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 48 Euro angehoben. Das operative Ergebnis (Ebitda) und vor allem der Free Cashflow hätten enttäuscht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Donnerstag. Seine leicht erhöhten Prognosen reflektierten den stärkeren Dollarkurs sowie akquisitionsbedingte Anpassungen. Die Aktie des Chemikalienhändlers sei derzeit aber unattraktiv bewertet.

Barclays startet Zalando mit 'Overweight' - Ziel 49,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando mit "Overweight" und einem Kursziel von 49,75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Online-Händlers sei unterbewertet und sein bevorzugter Titel in der Branche, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Erststudie vom Donnerstag. Zalando gehöre ins Portfolio jedes Anlegers, der auf den Einzelhandelssektor und die Internetbranche setzen wolle.

S&P Global hebt Ziel für Merck KGaA auf 110 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum vierten Quartal von 103 auf 110 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen und der Ausblick auf 2017 ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Die Aussichten für die Merck-Aktie schätzt der Experte wegen des im Branchenvergleich recht hohen Nettoverschuldungsgrades des Pharma- und Chemiekonzerns jedoch weiterhin vorsichtig ein.

Macquarie hebt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Kennziffern für 2016 hätten den gestiegenen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Toby McCullagh in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick auf 2017 zeuge von einer gewissen Zuversicht des Konsumgüterkonzerns.

DZ Bank hebt fairen Wert für Vonovia auf 37 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) nach Jahreszahlen von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die 2016er-Zahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Die Investitionen in das Bestandsportfolio gewönnen deutlich an Dynamik und dürften dem Immobilienkonzern auch ohne zusätzliche Akquisitionen zu spürbarem Wachstum verhelfen.

JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 160 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach der Zahlenvorlage für ein weiteres Rekordjahr und höherer Mittelfristziele von 145 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller könne auf eine wirklich starke Geschäftsdynamik bauen, wodurch der Aktienkurs gestützt werde, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Donnerstag. Doch das einwandfreie Fortkommen des Unternehmens sei bereits voll und ganz im Kurs eingepreist.

UBS senkt Ziel für Deutsche Bank auf 18,30 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 19,00 auf 18,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität werde eher niedrig bleiben, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Donnerstag. Es dürfte schwierig werden, im Investmentbanking und deutschen Privatkundengeschäft Kapitalrenditen über den Kapitalkosten zu erzielen. Der Experte sieht in der neuen Strategie der Bank keine Kehrtwende.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com, Tsyhun / Shutterstock.com