Tipps der Analysten: Updates zu Brenntag, RWE, Uniper, Volkswagen, Wirecard | Nachricht | finanzen.net

Credit Suisse hebt Brenntag auf 'Outperform' und Ziel auf 60 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie von Brenntag von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 47,50 auf 60,00 Euro angehoben. Er sei inzwischen optimistischer für das Nordamerika-Geschäft des Chemikalienhändlers, schrieb Analyst Karl Green in einer Studie vom Dienstag. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie habe er zudem wegen des günstigeren Wechselkursverhältnisses und der jüngsten Übernahmeaktivitäten erhöht.

Warburg Research hebt Ziel für Stratec auf 67 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stratec (STRATEC Biomedical) nach Zahlen und einer Telefonkonferenz von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke vierte Quartal des Laborausrüsters habe positive Auswirkungen auf seine Schätzungen, schrieb Analyst Michael Heider in einer Studie vom Dienstag. Er verwies dabei auf ein stärkeres operatives Wachstum und einen unerwartet schnellen Anstieg der Profitabilität.

DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 16 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe eine starken Ausblick für 2017 gegeben, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Dienstag. Das operative Umfeld bleibe zwar schwierig. Die vergleichsweise niedrige Bewertung der Aktien, eine sich abzeichnende überzeugende Lösung für die Finanzierung der Auslagerung der Atomrückstellung sowie nicht-operative Ergebniseffekte sprächen aber für ein Investment. Zudem könnte die aufkeimende Übernahmefantasie im Versorgersektor die Stimmung der Anleger aufhellen.

HSBC hebt Ziel für Uniper auf 13,10 Euro - 'Reduce'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 11,60 auf 13,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der Verkaufspreis für den Anteil am sibirischen Gasfeld Yuzhno-Russkoye sei höher als erwartet gewesen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte zudem seine Schätzungen für den Kapitalzufluss (Free Cashflow) von 2017 bis 2019, der für die Dividende zur Verfügung stehe. Der deutliche Kuranstieg seit dem Börsengang des Kraftwerkbetreibers spiegele inzwischen die positiven Aspekte aber reichlich wider. Und der Ausblick sei keineswegs so sicher, wie es der Aktienkurs vermuten lasse.

Bernstein startet Volkswagen-Vorzüge mit 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen (Volkswagen vz) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Volkswagen sei günstig bewertet und aus operativer Sicht trotz des Dieselskandals robust, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Dienstag. Im Management herrsche aber Chaos und die Gewerkschaften gewännen an Einfluss.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Wirecard auf 65 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard nach der Übernahme eines Kundenportfolios in Asien von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler baue seine Präsenz in der Region damit deutlich aus, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Dienstag. Der Schritt zeige, dass Wirecard sich als globale, zentrale Anlaufstelle positionieren wolle. Der Experte passte seine Gewinnerwartungen an.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Salzgitter - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 35,40 auf 37,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Menno Sanderse begründete das neue Kursziel in einer Branchenstudie vom Dienstag mit geänderten Annahmen für die Rohstoffpreise und die Stahlmargen sowie den jüngsten Währungsbewegungen. Zudem berücksichtige er die Geschäftszahlen für 2016.

JPMorgan erhöht Ziel für Telefonica Deutschland - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) von 3,90 auf 4,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies geht aus vom Institut am Dienstag veröffentlichten Daten hervor.

Morgan Stanley erhöht Ziel für Thyssenkrupp - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für thyssenkrupp von 23,50 auf 24,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Menno Sanderse begründete das neue Kursziel in einer Branchenstudie vom Dienstag mit geänderten Annahmen für die Rohstoffpreise und die Stahlmargen sowie den jüngsten Währungsbewegungen. Zudem berücksichtige er den Verkauf des amerikanischen Stahlgeschäfts.

Citigroup streicht Nordex von Empfehlungsliste - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktien von Nordex von der Empfehlungsliste für kleinere und mittelgroße europäische Werte gestrichen. Bei einem Kursziel von 14,60 Euro lautet die Einstufung "Neutral". Nach der Warnung des Herstellers von Windkraftanlagen sei zwar das untere Ende der für 2017 gesteckten Ziele erreichbar, schrieb Analyst Jason Channell in einer Studie vom Dienstag. Allerdings bedinge dies eine Verbesserung des Auftragsbestandes. Im Negativszenario sieht der Experte beim Ziel für den operativen Gewinn sowie der Aktienbewertung weitere Risiken. Aktuell erschienen die Papiere fair bewertet.

