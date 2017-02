Tipps der Analysten: Updates zu Commerzbank, Osram, HeidelbergCement und Puma | Nachricht | finanzen.net

S&P Global senkt Commerzbank auf 'Strong Sell' - Ziel 6,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Der Gewinn sei gesunken und die Eigenkapitalrendite (ROE) dürfte auf einem inakzeptabel niedrigen Niveau bleiben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Insofern sei die Aktie der Bank derzeit zu hoch bewertet. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2017.

Barclays hebt Osram auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Osram (OSRAM Licht) nach Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Der Lichtkonzern entwickle sich besser als gedacht, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnerwartungen an. Der ordentliche Start ins Geschäftsjahr 2016/17 schaffe Spielraum für Prognoseerhöhungen im weiteren Verlauf. Der Großteil des Potenzials dürfte aber schon von den Marktschätzungen reflektiert werden. Daher reiche es nicht für ein "Overweight"-Votum. Zudem berge die Strategie rund um den Bau einer Chipfabrik in Malaysia Risiken.

Berenberg hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 103 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat HeidelbergCement von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 86 auf 103 Euro angehoben. Er blicke nun zuversichtlicher auf das Indonesien-Geschäft des Baustoffkonzerns, schrieb Analyst Robert Muir in einer Studie vom Freitag. Hinzu kämen die gut laufenden Geschäfte in den USA, die die eigentliche Gelddruckmaschine des Dax-Konzerns seien. Zudem bestehe zumindest die Hoffnung, dass sich die Lage mit Blick auf die Preise auf dem europäischen Zementmarkt bessere./mis

Independent Research hebt Puma auf 'Halten' und Ziel auf 295 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Puma (PUMA SE) nach Zahlen zum vierten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 295 Euro angehoben. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) hätten ihre Prognosen übertroffen, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Freitag. Auch der Dividendenvorschlag des Sportartikelherstellers für 2016 sei besser als erwartet ausgefallen. Sie erhöhte deshalb ihre Ergebnis- und Dividendenschätzungen für 2017 deutlich.

Warburg Research hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 80 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius (Sartorius vz) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 80 Euro angehoben. Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers habe sich in den vergangenen 12 Monaten schlechter als der Technologiewerte-Index TecDax entwickelt und nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen sowie einem enttäuschenden Ausblick einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb Analyst Michael Heider in einer Studie vom Freitag. Letzterer werde aber überbewertet und habe kaum Einfluss auf die mittelfristige Bewertung der Aktie, die nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete.

Baader Bank senkt Ziel für Infineon auf 18,40 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Infineon (Infineon Technologies) anlässlich eines möglichen Scheiterns der Wolfspeed-Übernahme von 19,00 auf 18,40 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe ihn überrascht, dass der Kauf der Sparte für Verbindungshalbleiter des Konzerns Cree nach Einschätzung der US-Regierung ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Freitag. Hollfelder strich den Gewinnbeitrag des Deals aus seinem Bewertungsmodell und kürzte das Ziel entsprechend.

JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 19,20 Euro - 'OW'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Telekom von 19,50 auf 19,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Zusammenschluss der Telekom-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint, über den immer wieder spekuliert wird, dürfte deutliche Vorteile bringen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Freitag. Allerdings machte er eine für den Gewinn ungünstige Kursentwicklung des Dollar aus.

Barclays hebt Ziel für RWE auf 13,10 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 12,20 auf 13,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Der Kapitalmarkttag im März gebe dem Management des Energiekonzern die Möglichkeit, in puncto Strategie und Dividende für mehr Klarheit zu sorgen, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Studie vom Freitag. Wegen der noch bestehenden Unsicherheit berücksichtige er beim Kursziel einen Abschlag im Vergleich zum errechneten fairen Wert, der bei 14,60 Euro je Anteilsschein liege.

Berenberg hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 28,70 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für thyssenkrupp nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen von 28,00 auf 28,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Industriesparte dürften der Vorsteuergewinn und der Barmittelzufluss steigen, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Freitag. Das höhere Kursziel für die Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns begründete er mit niedrigeren Schätzungen für die Pensionsverpflichtungen. Nach der zuletzt recht schwachen Kursentwicklung ergebe sich nun eine gute Einstiegsgelegenheit.

SocGen hebt Ziel für Airbus Group auf 72 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbefürchtungen über Produktionsprobleme des Flugzeugbauers seien ungerechtfertigt, sodass die Aktie im laufenden Jahr deutlich zulegen dürfte, schrieb Analyst Zafar Khan in einer Studie vom Freitag. Zudem habe er den Bewertungshorizont um ein Jahr nach vorne verschoben, begründete er sein höheres Ziel.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: IStockphoto, 123RF