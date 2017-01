Tipps der Analysten: Updates zu Continental, K+S, Linde, Lufthansa und Zooplus | Nachricht | finanzen.net

HSBC senkt Braas Monier auf 'Hold' und Ziel auf 25,20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Braas Monier (Braas Monier Building Group) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,45 auf 25,20 Euro gesenkt. Endlich habe Standard Industries dem Ziegelhersteller ein faires Übernahmeangebot gemacht, schrieb Analyst Tobias Loskamp in einer Studie vom Freitag. Sein Kursziel habe er nach der Kapitalerhöhung und der Zwischendividende angepasst. Es liege nun nahe des aktuellen Kurses und der Übernahme-Offerte.

UBS senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 10,70 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa (Deutsche Lufthansa) aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 10,70 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe weiterhin mit steigenden Treibstoffkosten, einem schwächeren Euro, einer unsicheren Nachfrage sowie zunehmendem Wettbewerb zu kämpfen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Freitag. Daher sei der fast 40-prozentige Kursanstieg der Aktie seit Oktober nicht gerechtfertigt.

Merrill Lynch senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel 168 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Linde von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 168 Euro belassen. Der geplante Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair dürfte langfristig zwar den Wert steigern, kurzfristig sei das Potenzial der Aktien des Gase-Konzerns aber begrenzt, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer Studie vom Freitag. Die Fusion dürfte sich auch wegen der Kontrolle der Wettbewerbshüter hinziehen. Das mache eine überdurchschnittliche Kursentwicklung unwahrscheinlich.

SocGen hebt Continental AG auf 'Buy' und Ziel auf 225 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 225 Euro angehoben. Nachdem die Aktien des Automobilzulieferers 2016 innerhalb der europäischen Branche am schwächsten abgeschnitten hätten, ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer Studie vom Freitag. Der Konzern habe beträchtliche Fortschritte unternommen, um in den am schnellsten wachsenden Geschäftsfeldern des Sektors wieder Spitzenwerte in puncto Profitabilität zu erwirtschaften.

Independent Research hebt Ziel für Lanxess auf 66 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für LANXESS von 60 auf 66 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der jüngste Kursanstieg der Aktie gehe auf die gute operative Entwicklung beim Spezialchemiekonzern und Erfolge bei der Kostenoptimierung zurück, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Freitag. Dazu gehe es mit der Übernahme von Chemtura voran, nachdem die US-Kartellbehörden keine Einwände geäußert hätten. Auf dem aktuellen Niveau sei das weitere Potenzial der Aktie aber begrenzt.

Credit Suisse senkt Ziel für Deutsche Wohnen - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 35,70 auf 34,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Ertragsaussichten seien mit Blick auf die Investitionen der Deutsche Wohnen durchwachsen, schrieb Analyst Ben Richford in einer Branchenstudie vom Freitag. Zusammen mit Ado Properties bleibe Deutsche Wohnen aber sein "Top Pick" unter den deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen.

Exane BNP hebt Ziel für Hugo Boss auf 69 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für HUGO BOSS von 61 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Erstmals seit fünf Jahren könnten die Konsensschätzungen für den Luxusgütersektor wieder nach oben revidiert werden, schrieb Analyst Luca Solca in einer Branchenstudie vom Freitag. In den für Luxuswaren-Hersteller wichtigen Regionen China, USA und Europa dürfte die Nachfrage 2017 steigen.

Bernstein erhöht Ziel für HeidelbergCement - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 98 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Baustoffsektor stehe 2017 vor einer umfassenderen Erholung, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Gewinndynamik ziehe an und daran habe nun auch das Europa-Geschäft seinen Anteil.

Deutsche Bank hebt Ziel für K+S auf 15 Euro - 'Sell'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für K+S (K+S) von 14 auf 15 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit I) des Salz- und Düngerherstellers dürfte im Schlussquartal 2016 um 99 Prozent auf zwei Millionen Euro abgesackt sein, schrieb Analyst Jarek Pominkiewicz in einer Studie vom Freitag. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2017 erhöhte der Experte zwar um fünf Prozent, doch das Papier sei zu teuer.

Deutsche Bank hebt Ziel für Covestro auf 70 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Covestro von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal 2016 um 35 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Freitag. Eine deutliche Anhebung der Konsensschätzungen sei wahrscheinlich.

Commerzbank senkt Ziel für Zooplus auf 154 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für zooplus von 160 auf 154 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der auf Tierbedarf spezialisierte Internethändler spüre Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Daraus ergebe sich für Anleger aber eine Kaufgelegenheit.

