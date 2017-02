Tipps der Analysten: Updates zu Daimler, Salzgitter, SMA Solar Technology, Commerzbank | Nachricht | finanzen.net

Citigroup senkt Daimler auf 'Neutral' - Ziel 73,50 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Daimler von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80,00 auf 73,50 Euro gesenkt. Analyst Michael Tyndall strich die Papiere der Stuttgarter in einer Studie vom Mittwoch zudem von der "Focus List". Daimler halte zwar weiter seine Versprechen, es sei aber fraglich, ob dies den Anlegern reiche, so Tyndall. Der moderate Ausblick lasse jedenfalls kaum Spielraum für steigende Markterwartungen. Ein Anstieg des operativen Ergebnisses 2017 sei nämlich bereits fest eingeplant. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet, entscheidend sei in der Autobranche aber die Gewinndynamik.

Credit Suisse hebt Gea auf 'Outperform' und Ziel auf 44 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat GEA Group von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 44 Euro angehoben. Analyst Max Yates begründete die optimistischere Einschätzung der Aktie mit ihrer niedrigen Bewertung, der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und einer erwarteten Gewinnstabilisierung des Anlagenbauers. Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

S&P Global hebt Salzgitter auf 'Sell' und Ziel 34 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter AG (Salzgitter) von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 34 Euro angehoben. Bei dem Stahlhersteller zahlten sich die Umstrukturierungsbemühungen inzwischen aus, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Mit Blick auf die Branche allerdings gäben die schwache Nachfrage und die überschüssigen Kapazitäten weiter Grund zur Sorge.

Equinet startet Telefonica Deutschland mit 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) mit "Neutral" und einem Kursziel von 3,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. So wie die gesamte Telekombranche in Deutschland sehe sich auch der Mobilfunkkonzern mit steigendem Wettbewerbsdruck konfrontiert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die sinkenden Preise für die Nutzung der 4G-Netze. Gleichwohl biete Telefonica Deutschland dividendenorientierten Anlegern eine sehr attraktive Rendite.

Deutsche Bank nimmt SMA Solar mit 'Hold' wieder auf

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat SMA Solar (SMA Solar Technology) mit "Hold" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Marktführerschaft des Herstellers von Solar-Wechselrichtern gerate unter zunehmenden Druck aus China, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Mittwoch. Die Aussichten seien daher eher mau und Kurstreiber kaum in Sicht.

Warburg Research hebt Ziel für Commerzbank auf 7,60 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie der Commerzbank vor Zahlen von 6,10 auf 7,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bank dürfte ein solides Schlussquartal 2016 verzeichnet haben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer Studie vom Mittwoch. Die Kernkapitalquote sollte auf 12,1 Prozent gestiegen sein.

Independent Research hebt Ziel für Deutsche Börse - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 81 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auch bei einer Genehmigung des nun offiziell bei der EU-Kommission angemeldeten Verkaufs von LCH.Clearnet SA an die Euronext wäre eine Fusion der Deutschen mit der Londoner Börse noch nicht sicher, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Mittwoch. Entscheidend werde die Bewertung der hessischen Börsenaufsicht, deren Zustimmung es ebenfalls bedürfe.

Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 72,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 64,00 auf 72,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines operativ schwierigen Jahres 2016 habe sich das Risikoprofil des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns verbessert, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Mittwoch. Zudem hätten sich die mittelfristigen finanziellen Perspektiven aufgehellt.

Independent Research hebt Ziel für Osram auf 57 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Osram (OSRAM Licht) nach Zahlen von 52 auf 57 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier wertete positiv, dass das Umsatzwachstum im ersten Geschäftsquartal von allen Regionen und Bereichen getragen worden sei. Er hob seine Schätzungen in einer Studie vom Mittwoch etwas an. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr signalisiere für die kommenden Quartale aber einen etwas weniger dynamischen Verlauf.

Deutsche Bank hebt Ziel für Aareal Bank auf 41 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aareal Bank von 35 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausschüttung von Überschusskapital beim Immobilienfinanzierer werde immer wahrscheinlicher, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet mit einer Sonderdividende ergänzend zur Dividendenrendite von 6,4 Prozent (2017).

