Tipps der Analysten: Updates zu Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Börse, QIAGEN, Linde | Nachricht | finanzen.net

Independent hebt Deutsche Bank auf 'Halten' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach einem Vergleich mit britischen und US-Behörden im Falle der russischen Geldwäsche-Affäre von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 19 Euro angehoben. Die vereinbarten Zivilstrafen seien niedriger als von ihm erwartet, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Er sieht in dem Schritt einen "wesentlichen Befreiungsschlag" in einem mit großen Unsicherheiten verbundenen Fall. Die Bank stehe aber noch vor großen Herausforderungen im operativen Geschäft.

Independent senkt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Ziel angehoben

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Commerzbank nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 6,30 auf 7,20 Euro angehoben. Verbesserte Zinsaussichten alleine rechtfertigten nicht die gestiegene Aktienbewertung, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Die Eigenkapitalrendite der Bank bleibe im Branchenvergleich unterdurchschnittlich.

Exane BNP hebt Deutsche Börse auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 94 Euro angehoben. Auch wenn die Handelsvolumina schwer vorherzusagen seien, sollten sie vor dem Hintergrund gewisser konjunktureller und politischer Faktoren doch zulegen können, schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer Studie vom Dienstag. Aufwärtspotenzial sieht der Experte auch bei einem Zusammenschluss mit der Londoner Börse (LSE), auch wenn er die Wahrscheinlichkeit dafür nur auf 50 Prozent beziffert. Das Chance/Risiko-Profil der Aktie des deutschen Börsenbetreibers sei attraktiv. Das Unternehmen biete auch mehr Qualität als die Euronext, werde aber mit einem Abschlag zu diesem Wettbewerber gehandelt.

Merrill Lynch hebt RTL auf 'Buy' und Ziel auf 87 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat RTL (RTL Group) von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 87 Euro angehoben. Die Aktien würden mit einem Abschlag zur Branchenbewertung gehandelt, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Trendwende bei der Produktionstochter Fremantle, dem digitalen Wachstum sowie des sich verbessernden Werbeumfeldes seien die Papiere zu niedrig bewertet. Der Experte hob zudem die Dividendenrendite positiv hervor.

Exane BNP hebt Qiagen auf 'Neutral' und Ziel auf 26 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat QIAGEN von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 26 Euro angehoben. Die hohen Bewertungen der europäischen Diagnostikkonzerne reflektierten die gute Verfassung der Branche, schrieb Analyst Romain Zana in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die Umsatzentwicklung von Qiagen lasse sich inzwischen besser vorhersehen. Das Chance/Risiko-Profil sei nun ausgewogener.

RBC Capital hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für thyssenkrupp von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anleger sollten sich auf die deutlich verbesserten Aussichten für das erste Halbjahr konzentrieren, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie zur europäischen Stahlbranche vom Dienstag. Er begründet dies mit steigenden Margen und kommenden Importzöllen. Den Essenern traut er zu, im ersten Geschäftsquartal das gesteckte Ziel von 300 Millionen beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) zu übertreffen.

JPMorgan senkt Ziel für Eon auf 7,75 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 10,30 auf 7,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umbau des Energiekonzerns mache Fortschritte und dürfte bis zum Jahresende abgeschlossen sein, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet bis 2018 mit einem stark steigenden Gewinn je Aktie. Im Falle einer Kapitalerhöhung könnte sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit bei der Aktie ergeben.

UBS hebt Ziel für Linde auf 155 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 151 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung für die Aktie des Industriegase- und Anlagenherstellers auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts hervor.

Baader Bank hebt Ziel für Munich Re auf 170 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 165 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bevor es im Rückversicherungssektor wieder besser werde, werde es zunächst schlimmer, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die anziehende Inflation in den USA sei ein potenzielles Risiko. Der Experte blieb zudem wegen der nur gedämpften Aussichten für Schaden/Unfall-Rückversicherungen bei seiner insgesamt vorsichtigen Haltung. Erstversicherer wie etwa Allianz zieht er vor. Bei Munich Re rechnet er mit zusätzlichen Aktienrückkäufen.

Macquarie hebt Ziel für Daimler auf 72 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Daimler von 65 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Diskussion um die Folgen des Brexit und die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle rechne er mit einer vernünftigen Lösung für die Autobauer, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Sektorstudie vom Dienstag. Daimler sei dabei aber schlechter positioniert als der Konkurrent BMW. Im- und Exporte in den USA hielten sich zwar die Waage. Daimler verfügbare aber über keine eigene Produktion in Großbritannien.

