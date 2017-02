Tipps der Analysten: Updates zu Deutsche Bank, Munich Re, E.ON, Daimler und Continental | Nachricht | finanzen.net

Citigroup senkt Ziel für Deutsche Bank auf 16 Euro - 'Sell'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für das Papier der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach Zahlen von 17,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Institut habe im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer Studie vom Freitag. Es bestehe das Risiko einer Kapitalerhöhung.

SocGen senkt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 180 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 196 auf 180 Euro gesenkt. Er warte auf mehr Klarheit in puncto der Restrukturierung des internationalen Geschäfts der Erstversicherer-Tochter Ergo, begründete Analyst Vikram Gandhi in einer Studie vom Freitag die Abstufung. Beim Kursziel für die Aktien des Rückversicherers berücksichtige er nun eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Restrukturierungskosten und einer denkbaren Kapitalspritze für Ergo. Grundsätzlich gebe es aber wenig Risiken mit Blick auf das Kapitalmanagement der Munich Re. Der Experte rechnet weiter mit Aktienrückkäufen.

Merrill Lynch senkt Eon auf 'Underperform' - Ziel 6,40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eon (EON SE) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 6,40 Euro gesenkt. Analyst Peter Bisztyga rechnet in einer Studie vom Freitag damit, dass die Düsseldorfer ihre Verpflichtungen aus dem Atomausstieg um 1,2 Milliarden Euro nach oben taxieren werden. Dies zehre einen Rückgang bei den Pensionsverpflichtungen mehr als auf. Letztlich bremse die Schuldenlast des Konzerns das Wachstum aus.

S&P Global senkt Daimler auf 'Sell' - Ziel bleibt 66 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Daimler nach Zahlen für das vierte Quartal 2016 von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber auf 66 Euro belassen. Die Resultate des Autobauers hätten die Erwartungen verfehlt und der vorsichtige Ausblick auf 2017 sei wenig reizvoll, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Freitag. Dazu komme die bereits anspruchsvolle Bewertung der Daimler-Papiere.

Goldman hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 219 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 181 auf 219 Euro angehoben. Nach nur unterdurchschnittlicher Kursentwicklung im vergangenen und bislang auch in diesem Jahr dürfte das Geschäft mit Antriebssträngen nun als positiver Kurstreiber wirken, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Freitag. Das Reifengeschäft sollte weiter robust bleiben.

NordLB senkt K+S auf 'Halten' - Ziel 23 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie des Dünger- und Salzherstellers K+S (K+S) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der Aktienkurs habe das weiterhin gültige Kursziel von 23 Euro überschritten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Freitag. Auf dem Düngemittelmarkt insgesamt und bezüglich der Versenkungsgenehmigung für Salzabwässer durch K+S habe es Fortschritte gegeben hat. Andererseits dauere die Markterholung länger als bisher erwartet und die unter Auflagen erteilte Versenkungsgenehmigung habe das Risiko von Produktionsunterbrechungen am Standort Hattorf nicht vollständig beseitigt.

Merrill Lynch senkt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 14,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Uniper von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,70 auf 14,50 Euro gesenkt. Das beschädigte Heizkraftwerk im sibirischen Beresowskaja werde zum immer größeren Risiko für den Cashflow, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Bei der Reparatur drohten der Kraftwerks-Abspaltung von Eon Kostenexplosion und Verzögerungen. Aber auch in Großbritannien und Deutschland gebe es durchaus Probleme, so der Experte.

NordLB hebt Ziel für Siemens auf 135 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen und erhöhtem Ausblick von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Technologiekonzern habe ergebnisseitig stark abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag. Der umfangreiche Konzernumbau wirke sich immer stärker aus, sowohl in Form von Wachstum, vor allem aber in der Profitabilität.

Oddo Seydler hebt Ziel für Hannover Rück auf 101 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Hannover Rück (Hannover Rueck) nach einer Erhöhung der Unternehmensziele von 95 auf 101 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Vertragserneuerungen zeigten aber, dass der Rückversicherungsmarkt schwierig bleibe, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Freitag.

DZ Bank senkt fairen Wert für Takkt auf 22 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für TAKKT vor Zahlen von 22,50 auf 22,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein solides Schlussquartal vom Büroartikel-Versandhändler, rechne jedoch trotz positiver Entwicklung der Frühindikatoren zunächst mit einem vorsichtigen Ausblick auf 2017, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Freitag. Damit dürfte der Vorstand insbesondere den Unsicherheiten über die Entwicklung des Nordamerika-Geschäfts Rechnung tragen. Die langfristigen Wachstumstreiber seien aber intakt.

