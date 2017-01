Tipps der Analysten: Updates zu Deutsche Telekom, AIXTRON, Deutsche Bank, Volkswagen und Beiersdorf | Nachricht | finanzen.net

JPMorgan hebt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16,20 auf 19,50 Euro angehoben. Für die voraussichtliche Marktkonsolidierung in den USA sei die Tochter T-Mobile US in einer sehr starken Position, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Montag. Als attraktivstes Szenario sieht der Experte ein Zusammengehen der Tochter mit dem US-Wettbewerber Sprint, wobei er grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit einer Fusion oder Übernahme in den USA auf 35 Prozent beziffert. Zudem dürfte die Telekom einer der größten Profiteure einer möglichen Unternehmenssteuerreform in den USA sein.

Baader Bank hebt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 3,60 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben. Nach dem Kursrückgang aufgrund der gescheiterten Übernahme durch das chinesische Konsortium Grand Chip Investment (GCI) sei die Aktie des Spezialmaschinenbauers nun wieder fundamental fair bewertet, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Nach dem Weggang von Unternehmenschef Martin Goetzeler und der Benennung von Interims-Nachfolger Kim Schindelhauer könnte sich ein neuer Chef auf die margenträchtigeren Geschäftsfelder fokussieren.

Deutsche Bank hebt Puma SE auf 'Buy' und Ziel auf 300 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat PUMA SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 300 Euro angehoben. Angesichts der anhaltenden Margendynamik habe er seine Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller um rund 30 Prozent erhöht, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Montag. Ein 40-prozentiges Aufwärtspotenzial für die im Branchenvergleich günstige Aktie liege im möglichen Ausstieg des Mutterkonzerns Kering.

Goldman hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Conviction Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen vz) auf die "Conviction Buy List" gesetzt und die Einstufung auf "Buy belassen. Analyst Stefan Burgstaller hob das Kursziel von 153 auf 193 Euro an. Nach der Einigung des Autobauers mit dem US-Justizministerium im Diesel-Skandal könnten sich die Anleger nun wieder auf die Verbesserungen der Profitabilität der Wolfsburger fokussieren, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag. Er hob seine Gewinnerwartungen an.

Commerzbank hebt Ziel für Deutsche Bank auf 14 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Michael Dunst hob in einer Studie vom Montag seine Gewinnannahmen je Aktie für 2016 an und begründete dies mit dem unerwartet guten Abschneiden der Bank im vierten Quartal und der jüngsten Einigung im Hypotheken-Streit in den USA. Er bemängelte jedoch gleichzeitig die weiterhin knappe Kapitalsituation des Geldhauses.

Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 75 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen von 79 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Hamburger dürften in der Konsumentensparte zwar margenseitig auf ein gutes Jahr zurückblicken, für das Klebstoffgeschäft aber gelte das weniger, schrieb Analyst Simon Hales in einer Studie vom Montag. Mit seinem niedrigeren Kursziel trug Hales den jüngsten Wechselkursbewegungen sowie dem kürzlichen Anstieg der Anleiherenditen Rechnung, wodurch sich die Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell erhöhten.

Barclays senkt Ziel für Henkel auf 108 Euro - 'Equal Weight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) vor der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Quartalszahlen dürften von gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit geprägt sein, schrieb Analyst Simon Hales in einer Studie vom Montag. Im Fokus sollte die Profitabilität des jüngst übernommenen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns The Sun Products Corporation stehen. Mit seinem niedrigeren Kursziel trug Hales sowohl den jüngsten Wechselkursbewegungen als auch dem kürzlichen Anstieg der Anleiherenditen Rechnung, wodurch sich die Eigenkapitalkosten im Bewertungsmodell erhöhten.

UBS hebt Ziel für Allianz auf 178 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz SE (Allianz) von 156 auf 178 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Deutschland und Italien scheine der Versicherer seine Konkurrenten hinter sich zu lassen, schrieb Analyst James Shuck in einer Branchenstudie vom Montag. Mit Blick auf die nachhaltigen Erträge der Allianz sei er nun positiver eingestellt als zuvor.

HSBC senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 47,50 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Shoppingcenter-Investor erwartete Ergebnisbeitrag aus der Neubewertung seines Immobilienvermögens falle zwar etwas niedriger aus als erwartet, für 2017 und 2018 sei aber mit weiteren Wertsteigerungen zu rechnen, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Montag. Seine Kaufempfehlung begründete er unter anderem mit dem attraktiven Abschlag auf den Wettbewerb. Das neue Kursziel resultiere aus höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten.

Goldman senkt Ziel für Symrise auf 46,50 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 48,80 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Steigende Rohstoffkosten und ein strukturell schwieriger Endkundenmarkt dürften die Margen des Duft- und Geschmacksstoffspezialisten in den kommenden Quartalen unter Druck setzten, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Montag. Dagegen rechne der Markt bis 2018 mit einer zusätzlichen Margenausweitung um 100 Basispunkte.

