Tipps der Analysten: Updates zu Fraport, Apple, E.ON, Continental, Hella | Nachricht | finanzen.net

DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 72 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 58 auf 72 Euro angehoben. Die Prognose des Flughafenbetreibers für 2017 habe über seinen ursprünglichen Annahmen gelegen, weshalb er diese nach oben angepasst habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Überdies reflektieren sie nun auch die neuen brasilianischen Konzessionsverträge.

Bernstein hebt Ziel für Apple auf 160 US-Dollar - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple von 140 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie des iPhone-Herstellers attraktiv, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Dienstag. Selbst auf Basis des neuen Kursziels sei Apple noch günstiger bewertet als die meisten wichtigen Konkurrenten.

Goldman hebt Ziel für Eon auf 8,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 8,65 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Energiewende dürften die deutschen Versorger in den kommenden Dekaden ihre Gewinne steigern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die zwei größten Profiteure dieser Entwicklung seien Eon und die Ökostrom-Tochter Innogy des Konkurrenten RWE.

Berenberg hebt Ziel für Munich Re auf 204 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 201 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Leben- und Vorsorgegeschäft biete den großen europäischen Rückversicherern eine Reihe interessanter Wachstumsmöglichkeiten, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer Studie vom Dienstag. Allerdings profitierten davon vor allem Hannover Re und Scor besonders deutlich. Gleichwohl spreche für die Münchener die hohe Verlässlichkeit der Dividendenzahlungen./la

HSBC hebt Ziel für Continental AG auf 230 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des Autozulieferers und einer zuversichtlichen Telefonkonferenz mit dem Finanzvorstand sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Dienstag. Mit seinen Prognosen für 2018 liege er weiterhin 11 Prozent über den Markterwartungen. Positiv sei zudem, dass das Wachstum in der Motoren- und Getriebesparte Powertrain wieder anziehe.

UBS senkt Fresenius SE auf 'Neutral' und Ziel auf 74 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius SE (Fresenius SECo) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 74 Euro gesenkt. Analyst Ian Douglas-Pennant wurde in einer Studie vom Dienstag für die Dialysetochter FMC vorsichtiger, da er Risiken für die Gewinnmargen sieht. Sein gestiegener Optimismus für die Infusionstochter Kabi konnte dies nicht ausgleichen.

Kepler Cheuvreux hebt Lufthansa-Ziel auf 12,90 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa (Deutsche Lufthansa) von 8,00 auf 12,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Aktie der Fluggesellschaft habe sich zuletzt stark entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer Studie vom Dienstag. Kurzfristig sollte der Preisdruck auf die Geschäfte aber anhalten und die grundsätzliche Einigung mit den Piloten sollte nicht überbewertet werden. Das neue Kursziel begründete die Analystin mit niedrigeren Erwartungen für die Treibstoffkosten und höheren Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda).

Jefferies hebt Ziel für Hella auf 42 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starke Umsatzdynamik bei den Autozulieferern sollte 2017 anhalten, der Margenanstieg aber durch höhere Investitionen gebremst werden, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Dienstag. Beim Zulieferer Hella rechnet der Experte im laufenden Jahr nur mit einem langsamen Wachstum, das sich 2018 aber dank steigender Auftragseingänge beschleunigen sollte.

UBS hebt Ziel für Lanxess auf 66 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS nach Zahlen von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kunden des Spezialchemiekonzerns dürften vorerst weiter Lagerbestände aufbauen und so das erste Quartal ankurbeln, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Dienstag. Der Schwung dürfte danach aber abnehmen und das Volumenwachstum zum vierten Quartal ins Negative drehen. Der Experte nahm Feinkorrekturen an seinen Schätzungen vor, hält die Aktien aber für fair bewertet.

Barclays hebt Ziel für Vodafone auf 225 Pence - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 210 auf 225 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die freien Barmittel und die Dividenden des britischen Telekomkonzerns sollten vom geplanten Zusammenschluss der indischen Tochter mit Idea Cellular profitieren, durch den Indiens größter Mobilfunkbetreiber entstehe, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer Studie vom Dienstag. Das neue Kursziel begründete er mit Synergieeffekten.

