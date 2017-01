Tipps der Analysten: Updates zu Gerresheimer, Uniper, Vossloh und E.ON | Nachricht | finanzen.net

Barclays hebt Eon auf 'Overweight' und Ziel auf 8,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon (EON SE) von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 7,40 auf 8,50 Euro angehoben. Analyst Mark Lewis erhöhte für den Energiekonzern seine Gewinnprognosen der Jahre 2017 bis 2020 um durchschnittlich 16 Prozent. Zudem habe er seine Schätzung der Dividendenquote für diesen Zeitraum von 40 auf 50 Prozent angehoben, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Deutsche Bank hebt Gerresheimer auf 'Buy' und Ziel auf 82 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 82 Euro angehoben. Analyst Falko Friedrichs begründete seine Kaufempfehlung für die Aktie mit deren aktuell günstiger Bewertung und verbesserten Margenperspektiven des Verpackungsspezialisten. Zudem habe er seine Gewinnprognose (EPS) für die kommenden Jahre um jeweils 10 Prozent erhöht, schrieb der Experte in einer Studie vom Mittwoch.

Barclays senkt Uniper auf 'Equal Weight' - Ziel 14,30 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Uniper von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 12,80 auf 14,30 Euro angehoben. Analyst Mark Lewis begründete das neue Kursziel unter anderem mit einer höheren Bewertung der russischen Stromerzeugungsaktivitäten. Mittlerweile sei die Aktie der Eon-Kraftwerkssparte aber fair bewertet, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Warburg Research senkt Vossloh auf 'Sell' - Ziel auf 45,50 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 45,50 Euro gesenkt. Trotz des bereits fortgeschrittenen Umbaus in einen reinen Zulieferer für Schieneninfrastruktur seien die nahen Wachstumsaussichten - ohne Zukäufe - in Vosslohs Kernsparte eher mäßig, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Es sei zu befürchten, dass die weitere Gewinnentwicklung des SDax-Konzerns trotz eines wahrscheinlich bevorstehenden starken Ergebnis-Anstiegs hinter den hohen Markterwartungen zurückbleiben werde.

Kepler Cheuvreux hebt Jungheinrich auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Jungheinrich nach einer Investorenkonferenz seines Hauses von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft. Das Kursziel ließ Analyst Hans-Joachim Heimbürger auf 25 Euro. Nach dem jüngsten Kursrutsch sei das weitere Risiko begrenzt, schrieb er in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er bevorzugt aber weiterhin Kion.

HSBC senkt HHLA auf 'Hold' - Ziel hoch auf 20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aktie des Hafenbetreibers habe in den vergangenen zwei Monaten um rund 28 Prozent zugelegt, begründete Analyst Philip Saliba sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Mittwoch. Nächster Kurskatalysator sei die für 9. Februar terminierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung. Die aktuelle Kurszielerhöhung rechtfertigte er mit einer Änderung seiner Bewertungsmethode.

Equinet senkt SAF-Holland auf 'Accumulate' - Ziel 15,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 13,50 auf 15,50 Euro angehoben. Analyst Tim Schuldt begrüßte in einer Studie vom Mittwoch die vom Lkw-Zulieferer geplante Zusammenlegung von Produktionsstätten in den USA. Der Schritt dürfte zu Kosteneinsparungen und einer höheren Kapazitätsauslastung führen. SAF-Holland habe in den letzten Jahren bereits in Europa erfolgreich entsprechende Restrukturierungen vorgenommen. Da sich die Aktien jedoch jüngst positiv entwickelt hätten, stufte der Experte sie nun auf "Accumulate" zurück.

DZ Bank setzt Axel Springer auf 'Equity Ideas Long'-Liste

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Axel Springer (Axel Springer SE) auf ihre "Equity Ideas Long"-Liste gesetzt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54,50 Euro belassen. Auf der Grundlage einer guten Wettbewerbsposition im klassischen Verlagsgeschäft habe der Medienkonzern in der Vergangenheit erfreuliche Ertragsmargen erwirtschaften können und sukzessive in digitale Medien investiert, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Mittwoch. Damit sei Axel Springer deutlich weniger abhängig von den analogen Printpublikationen geworden. Heider sieht auch künftig interessante Umsatz- und Ertragsperspektiven.

Deutsche Bank nimmt Grenke in 'German Stock Ideas Portfolio' auf

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Grenke-Aktie (GRENKE) in ihr "German Stock Ideas Portfolio" aufgenommen und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Grenke ersetzt in dem Auswahlportfolio das entnommene Papier von Wacker Chemie. Das enorme Gewinnpotenzial des IT-Leasinganbieters werde vom Markt noch deutlich unterschätzt, schrieb Analyst Andreas Neubauer in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet für die Jahre 2016 bis 2018 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebnisanstieg (EPS) von 20 Prozent.

Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 149 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 156 auf 149 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Preisdruck bei den Erneuerungsrunden im Januar halte an und die Wachstumsaussichten blieben niedrig, schrieb Analyst Anasuya Iyer in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Rückversicherer-Aktien dürften auch wegen der Inflationsrisiken abwerten.

