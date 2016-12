Tipps der Analysten: Updates zu Metro, SAP, BASF und Wacker Chemie | Nachricht | finanzen.net

DZ Bank senkt Covestro auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 57 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Covestro von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 57 Euro belassen. Nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung seien die Papiere der Bayer-Kunststofftochter nun hoch bewertet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Bayer könnte sich im Zuge der Monsanto-Übernahme von der Mehrheit trennen.

DZ Bank senkt Metro auf 'Halten' - Fairer Wert 31 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat das Papier des Handelskonzerns Metro AG (METRO) nach dem kräftigen Kursanstieg der vergangenen zwei Monate von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 31 Euro belassen. Für ein "Halten" der Aktie spreche die attraktive Dividendenrendite, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag.

DZ Bank hebt fairen Wert für SAP auf 90 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP (SAP SE) von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern bleibe auf Wachstumskurs und Margenverbesserungen seien wohl weiter möglich, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Donnerstag. Wegen des starken Wachstums in den Netzwerken, in der Cloud sowie dem Internet der Dinge und der guten Nachfrage nach der Datenbanksoftware S/4 Hana sieht der Experte SAP in einer starken Position. Da größere Akquisitionen auch 2017 nicht vorgesehen seien, hält er Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe für möglich.

DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 100 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach einem schwierigen Jahr 2016 dürfte der Chemiekonzern im neuen Jahr auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Donnerstag. Neben der niedrigen Vergleichsbasis dürfte die Entwicklung auch von der Chemetall-Akquisition begünstigt werden. Im Vergleich zum US-Konkurrenten Dupont sei die Aktie deutlich unterbewertet.

UBS hebt Ziel für Wacker Chemie auf 112 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 93 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung der Polysiliziumpreise sowie Anzeichen einer zunehmenden Nachfrage aus China seien positiv für das Spezialchemie-Unternehmen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2020 um durchschnittlich 8 Prozent.

