Tipps der Analysten: Updates zu Nike, Telefonica, Porsche, BMW, Siltronic | Nachricht | finanzen.net

Goldman hebt Ziel für Nike auf 62 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 61 auf 62 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der US-amerikanische Sportartikelhersteller habe enttäuschende Zahlen für sein drittes Geschäftsquartal geliefert und einen ebenfalls wenig begeisternden Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analystin Lindsay Drucker Mann in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei die Aktie wenig anspruchsvoll bewertet, begründete sie ihre Kaufempfehlung.

Warburg Research hebt Ziel für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Jahreszahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte 2017 auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Mittwoch. Übernahmen böten zusätzliches Aufwärtspotenzial für die Aktien. Das höhere Kursziel begründete Wahl mit seinem nach vorne verschobenen Bewertungshorizonts.

Macquarie hebt Ziel für Telefonica auf 11,50 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Telefonica von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des spanischen Telekomkonzerns bleibe einer seiner "Top Picks" für 2017, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne damit, dass die Serie positiver Nachrichten sich fortsetzen werde. Allerdings habe das Papier seit Jahresbeginn bereits um 20 Prozent zugelegt, sodass das weitere Aufwärtspotenzial nicht mehr so groß sei. /ck/tav

Independent Research senkt Porsche-Ziel auf 56 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil vz) aus Bewertungsgründen von 59 auf 56 Euro gesenkt. Die Einstufung sei auf "Halten" belassen worden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Porsche SE sei wegen der Kernbeteiligung Volkswagen im Jahr 2016 unter dem Strich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag. Der Porsche-Ausblick für 2017 erscheine indes dank der voraussichtlichen Ergebnisverbesserungen bei Volkswagen realistisch.

Equinet hebt Ziel für BMW auf 98 Euro - 'Accumulate'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für BMW nach Jahreszahlen von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Accumulate" belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten hätten die endgültigen Resultate des Autobauers nicht mehr überrascht, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Mittwoch. Sie belegten aber eine gute Ergebnisqualität und der Ausblick auf 2017 sei positiv. Der Produktzyklus stehe vor einer Wende, was BMW helfen werde, in den kommenden Jahren den Gegenwind durch höhere Entwicklungskosten für neue Technologien zu überstehen.

Barclays hebt Ziel für Banco Santander - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander (Banco Santander Central Hispano) von 5,80 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten auf schneller steigende Zinsen seien bei den spanischen Banken bereits mehrheitlich eingepreist, schrieb Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer Studie vom Mittwoch. Zinsänderungen schlügen bei der Banco Santander zwar weniger durch, doch erscheine die Bewertung der Aktie dank der Wachstumsimpulse durch das internationale Geschäft vergleichsweise attraktiver. Santander sei zudem sein neuer Favorit ("Top Pick") in Europa.

Credit Suisse hebt Siltronic auf 'Outperform' - Ziel 73 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siltronic von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 73 Euro angehoben. Bei dem Zulieferer für die Halbleiter- und Solarindustrie gebe es weiter Hinweise für gute Preisverhandlungen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Mittwoch. Dies lasse auf weitere und nachhaltige Preiserhöhungen bei den von ihm hergestellten Wafern schließen. Er hob seine Umsatz- und operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2017 und 2018 bedeutend an.

Commerzbank hebt Ziel für MTU auf 142 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für MTU (MTU Aero Engines) von 125 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze das mittelfristige Wachstum des Triebwerksbauers in seiner Instandhaltungssparte, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Dies gelte auch für das Potenzial des Konzerns, seine Margen im Geschäft mit Triebwerken für die zivile Luftfahrt zu verbessern - wobei sich dort der zunehmende Anteil des Getriebefan-Triebwerks (GTF) positiv auswirken sollte.

Commerzbank hebt Ziel für Fielmann auf 77 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fielmann vor Quartalszahlen von 70 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem starken Start der Optikerkette ins neue Geschäftsjahr, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Mittwoch. Das neue Ziel begründete er mit seinen angehobenen Gewinnschätzungen.

JPMorgan hebt Wacker Chemie auf 'Overweight' - Ziel 115 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat WACKER CHEMIE von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 115 Euro angehoben. Bei den Aktien des Spezialchemiekonzerns verbessere sich das Anlageprofil, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Mittwoch. Nach dem Verkauf von Anteilen am Wafer-Hersteller Siltronic liefere das unterschätzte, aber qualitativ hochwertigere Chemiegeschäft nun einen deutlich höheren Beitrag zum Gewinn als zuvor.

