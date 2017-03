Tipps der Analysten: Updates zu RHÖN-KLINIKUM, Deutsche Telekom, Continental, Bayer, HOCHTIEF | Nachricht | finanzen.net

NordLB senkt MTU auf 'Halten' - Ziel hoch auf 125 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat MTU (MTU Aero Engines) nach vorläufigen Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 125 Euro angehoben. Neben den Eckdaten für das abgelaufene Jahr sei auch der Ausblick für 2017 überzeugend ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem zuletzt positiven Kursverlauf der MTU-Aktie.

NordLB senkt Rhön-Klinikum auf 'Verkaufen' und Ziel auf 21 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat RHÖN-KLINIKUM wegen operativer Unsicherheiten von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gesenkt. Nach den vorab veröffentlichten Meldungen habe es mit Blick auf das vorläufige Zahlenwerk für 2016 keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Donnerstag. Die aktuelle Entwicklung des operativen Geschäfts werde auch vom Vorstand des Klinikbetreibers als "unbefriedigend" eingestuft.

DZ Bank erhöht fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) nach Zahlen von 17,50 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Geschäftsbericht 2016 habe im Wesentlichen im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) wirke auf den ersten Blick leicht enttäuschend. Dies sei wohl aber unterschiedlichen Annahmen für das US-Geschäft beim Wechselkurs geschuldet und einer Umstellung in der Rechnungslegung bei der Tochter T-Mobile US.

Independent hebt Ziel für Continental auf 200 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennziffern des Autozulieferers und Reifenherstellers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018.

Warburg Research hebt Ziel für Vonovia auf 37,40 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) vor Zahlen zum vierten Quartal von 37,00 auf 37,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern dürfte starke Zahlen liefern und sein operatives Ergebnis (FFO I) um 13 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer Studie vom Donnerstag. In seinen Schätzungen berücksichtigt der Experte noch nicht die Conwert-Übernahme.

UBS hebt Ziel für Bayer auf 115 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Instituts hervor.

DZ Bank hebt fairen Wert für Hochtief auf 126 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HOCHTIEF nach Zahlen von 115 auf 126 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Jahresabschluss des Baukonzerns sei insgesamt gut gewesen und der Ausblick stimme angesichts des prall gefüllten Auftragsbuches zuversichtlich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den Papieren der Konkurrenz hoch bewertet. Reigber rät zu Gewinnmitnahmen.

DZ Bank erhöht fairen Wert für Klöckner & Co - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co (KlöCo) (KlöcknerCo) nach Zahlen von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Jahreszahlen des Stahlhändlers hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Er hob zwar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie an, doch sei die Aktie immer noch teuer, monierte Schlamp. Das Chance-Risiko-Profil sei nach wie vor unvorteilhaft.

NordLB hebt Ziel für Evonik auf 30 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik (Evonik Industries) von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jahreszahlen des Spezialchemiekonzerns hätten leicht über dem Marktkonsens gelegen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Donnerstag. Das für 2017 in Aussicht gestellte Wachstum klinge vielversprechend, beruhe aber vor allem auf dem Zukauf des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products. Er hält die Evonik-Aktie für derzeit fair bewertet.

Independent senkt Ziel für Nordex auf 15,70 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach vorläufigen Jahreszahlen von 17,00 auf 15,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Windkraftanlagenherstellers für 2016 hätten seine Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings sei das Vertrauen ins Management nach der Gewinnwarnung vom November schwer beschädigt. Das neue Kursziel stehe im Zusammenhang mit einem verschobenen Bewertungshorizont.

