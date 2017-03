Tipps der Analysten: Updates zu RWE, Fresenius, Axel Springer und Bilfinger | Nachricht | finanzen.net

Goldman hebt Ziel für Adidas auf 201 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas nach Jahreszahlen von 181 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Dynamik beim Sportartikelkonzern halte an, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Zudem gebe es Anzeichen für eine nachhaltig steigende Profitabilität.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bilfinger auf 40 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger (Bilfinger SE) von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Dienstleistungs- und Baukonzern befinde sich mit der neuen Strategie auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Freitag. Bilfinger habe aber noch eine lange Wegstrecke zu bewältigen. Die mittelfristigen Umsatzwachstumsziele erschienen ihm ambitioniert.

RBC Capital hebt Ziel für RWE auf 20 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für RWE von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei seinen Schätzungen berücksichtige er nun unter anderem die angekündigten hohen Wertberichtigungen, infolge derer die Abschreibungen in den kommenden Jahren sinken dürften, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Freitag. Die Aktien seien weiterhin attraktiv bewertet. Zudem gebe es bei der Dividende Luft nach oben. Die Papiere des Versorgers zählten zu den Branchenfavoriten und stünden zudem auf der Liste der "30 globalen Top-Ideas für 2017" von RBC Capital.

Exane BNP hebt Ziel für Hannover Rück auf 108 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Hannover Rück (Hannover Rueck) von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe Anzeichen für Optimismus bei dem Rückversicherer, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Studie vom Freitag. Das Management rechne schon 2017 mit einem operativen Ergebnis von 350 Millionen Euro oder mehr im Lebensversicherungsgeschäft. Zudem sollten sich die Investmentrenditen schrittweise stabilisieren.

RBC Capital senkt Ziel für Unicredit auf 16 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für UniCredit wegen der Kapitalerhöhung von 31 auf 16 Euro angepasst, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach den Aufräumarbeiten italienischer Banken sei die Unicredit mit Blick auf faule Kredite fast schon zu sehr gewappnet, wenn man eine Wiederbeschaffungsquote auf Branchenniveau annehme, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Freitag. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien zudem ermutigend, da die Wiederbeschaffungsrate gestiegen sei. Der Experte zieht die Aktien der Unicredit weiterhin denen der Konkurrentin Intesa Sanpaolo vor, die er ebenfalls mit "Outperform" bewertet.

Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 9,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat EVOTEC mit "Buy" und einem Kursziel von 9,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dank der breiten Aufstellung und des profitablen Geschäftsmodells biete Evotec den Anlegern das Potenzial eines traditionellen Biotech-Unternehmens bei gleichzeitig geringerem Risiko, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Freitag. Evotec könne auch dank des Geschäfts mit Dienstleistungen die eigene Wirkstoffforschung finanzieren.

RBC Capital hebt Ziel für Intesa Sanpaolo an - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adrian Cighi begründete die Zielerhöhung in einer Studie vom Freitag mit niedrigeren Schätzungen für Wertberichtigungen. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien ermutigend. Der Experte zieht die Aktien der Konkurrentin Unicredit aber denen von Intesa Sanpaolo vor.

Commerzbank hebt Ziel für Fresenius SE auf 84 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) nach Zahlen von 81 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er blicke weiter positiv auf die Infusionstochter Kabi, die von zunehmenden Aktivitäten in den Schwellenländern sowie neuen Produkten profitiere, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Freitag. Zudem sollte das Krankenhausgeschäft von Helios von der Übernahme der spanischen Quironsalud profitieren. Das hier angestrebte Sparziel erscheine vorsichtig.

Barclays hebt Ziel für Axel Springer auf 52,70 Euro

LONDON - Barclays hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) nach Zahlen von 50,50 auf 52,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervorgeht, passten die Experten der britischen Investmentbank ihre Gewinnschätzungen für das laufende und kommende Geschäftsjahr leicht nach oben an.

Barclays startet Zalando mit 'Overweight' - Ziel 49,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando mit "Overweight" und einem Kursziel von 49,75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Online-Händlers sei unterbewertet und sein bevorzugter Titel in der Branche, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Erststudie vom Donnerstag. Zalando gehöre ins Portfolio jedes Anlegers, der auf den Einzelhandelssektor und die Internetbranche setzen wolle.

Berenberg hebt Ziel für MTU auf 128 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 121 auf 128 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In der Luftfahrt- und Rüstungsbranche mehrten sich die Gründe, optimistischer zu sein, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Freitag. Die Resultate für 2016 sowie die Ausblicke der Branchenunternehmen hätten insgesamt beruhigend gewirkt. MTU schätze er nach einer bereits erfolgten Kursrally aber eher neutral ein.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/stw

Bildquellen: IStockphoto, 123RF, clearlens / Shutterstock.com