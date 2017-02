Tipps der Analysten: Updates zu Siemens, Rheinmetall, Südzucker, Aurubis, Vonovia SE | Nachricht | finanzen.net

Exane BNP hebt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Siemens von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und ein neues Kursziel von 135 Euro genannt. Dank der Sparte Digital Factory dürfte der Konzern vom Trend vieler Unternehmen hin zur "Industrie 4.0", also der Verschmelzung von Produktion und IT-Technik, profitieren, schrieb Analyst Jonathan Mounsey in einer Studie vom Dienstag. Mit seinem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem schicke sich Siemens zudem an, zum Apple der industriellen Revolution zu werden. In diesem Fall wäre sogar ein Ziel von 160 Euro denkbar. Mit IoT ist das Internet der Dinge gemeint, also die intelligente Vernetzung vom Maschinen.

UBS hebt Rheinmetall auf 'Buy' und Ziel auf 80 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall vor Jahreszahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 80 Euro angehoben. Erstmals seit 2012 dürfte die Rüstungssparte eine positive Bilanz beim Geldumschlag aufweisen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Dienstag. Diese nachhaltig erwartete Cashflow-Erholung sei noch nicht im Aktienkurs des Rüstungskonzerns und Autozulieferers eingepreist.

Warburg Research senkt Stada auf 'Sell' - Ziel hoch auf 56 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Stada (STADA Arzneimittel) anlässlich des Übernahmewettstreits um den Arzneimittelhersteller von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 56 Euro angehoben. Das neue Kursziel reflektiere das Kaufgebot des Finanzinvestors Cinven, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Dienstag. Die Abstufung begründete er mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial der Aktie und dem Risiko eines Scheiterns der Übernahme.

Equinet senkt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Südzucker trotz eines erneut angehobenen Ausblicks der Ethanoltochter Cropenergies von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Analyst Christian Bruns sprach von positiven Nachrichten der Ethanol-Tochter. Da die Aktie des Zuckerproduzenten in den vergangenen Monaten aber merklich zugelegt und das Kursziel erreicht habe, sei eine Kaufempfehlung nicht mehr gerechtfertigt.

Merrill Lynch senkt Aurubis auf 'Underperform'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Aurubis von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 48 Euro festgesetzt. Analyst Jason Fairclough begründete sein negatives Anlagevotum mit dem streikbedingten Produktionsstillstand in der chilenischen Escondida-Kupfermine. Denn der Streik werde die Schmelz- und Raffinierlöhne des deutschen Kupferproduzenten unter Druck setzen, schrieb er in einer Studie vom Dienstag.

Commerzbank senkt HHLA auf 'Reduce' - Ziel 16 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 16 Euro gesenkt. Der Hafenlogistiker habe zwar starke Resultate für das Schlussquartal 2016 vorgelegt, die weitere Verzögerung bei der Elbvertiefung "zwinge" ihn aber zu der Abstufung, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag.

Commerzbank nimmt Vonovia mit 'Hold' wieder auf - Ziel 32,80 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) mit "Hold" und einem Kursziel von 32,80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet einiger Risiken blieben die Aussichten für deutsche Wohnimmobilien-Konzerne positiv, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Niedrige Zinsen, Zuzug aus dem Ausland und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach städtischem Wohnraum seien die Grundlagen für seine insgesamt positive Haltung.

Commerzbank nimmt LEG Immobilien mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat LEG Immobilien mit "Buy" und einem Kursziel von 85,90 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet einiger Risiken blieben die Aussichten für deutsche Wohnimmobilien-Konzerne positiv, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Niedrige Zinsen, Zuzug aus dem Ausland und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach städtischem Wohnraum seien die Grundlagen für seine insgesamt positive Haltung.

Commerzbank nimmt Deutsche Wohnen mit 'Buy' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Wohnen mit "Buy" und einem Kursziel von 35,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet einiger Risiken blieben die Aussichten für deutsche Wohnimmobilien-Konzerne positiv, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Niedrige Zinsen, Zuzug aus dem Ausland und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach städtischem Wohnraum seien die Grundlagen für seine insgesamt positive Haltung.

Commerzbank nimmt Ado Properties mit 'Hold' wieder auf

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Ado Properties mit "Hold" und einem Kursziel von 35 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet einiger Risiken blieben die Aussichten für deutsche Wohnimmobilien-Konzerne positiv, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Niedrige Zinsen, Zuzug aus dem Ausland und ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach städtischem Wohnraum seien die Grundlagen für seine insgesamt positive Haltung.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com, Fariz Alikishibayov / Shutterstock.com, Monkey Business Images / Shutterstock.com