Tipps der Analysten: Updates zu Vonovia, Airbus, Bayer und Allianz | Nachricht | finanzen.net

JPMorgan hebt Allianz auf 'Overweight' - Ziel 180 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE (Allianz) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 180 Euro angehoben. Analyst Ashik Musaddi zählt die Papiere der Münchner in einer Branchenstudie vom Mittwoch zu seinen Favoriten im europäischen Versicherungssektor. Die Empfehlung begründete er mit fortgesetzten Aktienrückkäufen, einer höheren Dividendenschätzung und den sinkenden Unfallzählen im europäischen Straßenverkehr.

JPMorgan hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 110 Euro angehoben. Die Bewertung der Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns sei attraktiv - mit oder ohne die Übernahme von Monsanto, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag. Er geht allerdings von einem erfolgreichen Abschluss bis Ende diesen Jahres aus.

Deutsche Bank senkt Linde auf 'Hold' - Ziel 174 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Linde von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 174 Euro gesenkt. Der Zusammenschluss der Deutschen mit Praxair sei wohl der letzte große Deal in der globalen Industriegasebranche, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch. Es entstehe letztlich ein dominierender Marktakteur und die avisierte Synergie-Milliarde werde wohl langfristig übertroffen. Nun drohe zunächst aber eine Warteschleife. Die Bewertung der Lindepapiere sei ok, aber nicht sonderlich attraktiv.

Exane BNP hebt Vonovia auf 'Outperform' - Ziel 37 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 37 Euro belassen. Steigende Anleiherenditen machten es den Immobilienaktien 2017 zwar schwerer, schrieb Analyst Michael Burt in einer Studie vom Mittwoch. Links liegen lassen sollten die Anleger die Branche aber nicht. In Kontinentaleuropa sei allerdings nun eine strengere Auswahl angebracht. Die deutschen Immobilienaktien seien zuletzt trotz starker Fundamentaldaten unter Druck geraten. Darin sieht Burt eine gute Einstiegschance.

JPMorgan hebt Airbus Group auf 'Neutral' - Ziel 68 Euro

LONDON - Die US-Bank JPMorgan hat Airbus (Airbus SE) von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 68 Euro angehoben. Analyst David Perry sieht die zivile Luftfahrtbranche in einer Studie vom Mittwoch nun positiver. Bei Airbus sieht er aber Risiken für die Markterwartungen für 2018, die ihn von einer noch positiveren Einschätzung abhalten.

JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 102 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück (Hannover Rueck) von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 108 auf 102 Euro gesenkt. Die Kapitalzuflüsse und das Wachstum des Rückversicherers dürften im Branchenvergleich hinterher hinken, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer Studie zu europäischen Versicherern vom Mittwoch.

JPMorgan senkt Talanx auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Talanx von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 33 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Ashik Musaddi begründet die Abstufung in einer Branchenstudie vom Mittwoch mit dem Erreichen des Kursziels. Die Dividendenaussichten des Versicherers seien gut, aber gleichwohl durch die unveränderte Ausschüttungsquote begrenzt.

Exane BNP hebt Deutsche Wohnen auf 'Outperform' - Ziel 36 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Deutsche Wohnen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 36 Euro angehoben. Steigende Anleiherenditen machten es den Immobilienaktien 2017 zwar schwerer, schrieb Analyst Michael Burt in einer Studie vom Mittwoch. Links liegen lassen sollten die Anleger die Branche aber nicht. In Kontinentaleuropa sei allerdings nun eine strengere Auswahl angebracht. Die deutschen Immobilienaktien seien zuletzt trotz starker Fundamentaldaten unter Druck geraten. Darin sieht Burt eine gute Einstiegschance.

Exane BNP hebt LEG Immobilien auf 'Outperform' - Ziel 86 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat LEG Immobilien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 91 auf 86 Euro gesenkt. Steigende Anleiherenditen machten es den Immobilienaktien 2017 zwar schwerer, schrieb Analyst Michael Burt in einer Studie vom Mittwoch. Links liegen lassen sollten die Anleger die Branche aber nicht. In Kontinentaleuropa sei allerdings nun eine strengere Auswahl angebracht. Die deutschen Immobilienaktien seien zuletzt trotz starker Fundamentaldaten unter Druck geraten. Darin sieht Burt eine gute Einstiegschance.

Morgan Stanley senkt STMicro auf 'Underweight' - Ziel 7 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STMicroelectronics von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 5,25 auf 7,00 Euro angehoben. In Reaktion auf die gute Geschäftsentwicklung erhöhte Analyst Francois Meunier seine Gewinnprognosen (EPS) für den niederländischen Halbleiterkonzern. Allerdings sei die Aktie mittlerweile zu hoch bewertet, erklärte er das neue Anlagevotum in einer Studie vom Mittwoch.

