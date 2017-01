Tipps der Analysten: Updates zu Vonovia, ProSiebenSat.1, Schaeffler, Steinhoff, METRO, SAP | Nachricht | finanzen.net

Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 29,90 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von 32,20 auf 29,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die jüngste Kursentwicklung bei Immobilienwerten habe im Zusammenhang mit der Entwicklung am Anleihemarkt eine negativere Situation geschaffen - trotz der soliden fundamentalen Bedingungen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Daher stufte er den europäischen Immobiliensektor auf "Neutral" ab. Bei Vonovia vermisst der Experte bedeutendes Verbesserungspotenzial bei der Kapitalrendite.

Barclays hebt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 45,00 Euro angehoben. Analyst Julien Roch verwies in einer Branchenstudie vom Mittwoch auf einen stabilen deutschen TV-Markt sowie einige starke Digitalaktivitäten des Medienkonzerns. Die Aktie habe sich 2016 im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich entwickelt und sei nun attraktiv bewertet.

Morgan Stanley startet Schaeffler mit 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schaeffler mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der hohe Umsatzanteil des Autozulieferers mit Antriebstechnologie könnte unter dem Wandel zu batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen deutlich leiden, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwochabend vorgelegten Studie. Die Margen dürften sinken. Im Aktienkurs scheine dies aber bereits eingepreist: Schaeffler sei erheblich günstiger bewertet als die Konkurrenz. Zudem habe sich die Bilanz deutlich gebessert.

Barclays hebt Axel Springer auf 'Equal Weight' - Ziel 48,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer (Axel Springer SE) von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 42,90 auf 48,50 Euro angehoben. Zwar gebe es noch einige Unsicherheiten etwa bei BusinessInsider und das Anzeigengeschäft in deutschen Zeitungen dürfte weiter unter Druck stehen, doch sei angesichts des neuen Kurszieles eine "Equal Weight"-Votum angemessen, schrieb Analyst Julien Roch in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen (Ebitda) für 2017 etwas an.

Credit Suisse senkt Steinhoff NV auf 'Neutral' - Ziel 5,30 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Steinhoff (Steinhoff International) von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 5,30 Euro gesenkt. Durch die geplante Zusammenlegung des Afrika-Geschäfts des Möbelkonzerns mit der afrikanischen Supermarktkette Shoprite nehme das Konglomeratsrisiko bei Steinhoff noch mehr zu, schrieb Analyst Simon Irwin in einer Studie vom Mittwoch. Die Strategie erscheine zunehmend inkonsistent. Die positive Entwicklung in Europa im Zuge der aktiven Konsolidierung des Haushaltswarenmarkts werde verwässert.

Barclays hebt RTL auf 'Equal Weight' - Ziel 75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat RTL (RTL Group) nach einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 66 auf 75 Euro angehoben. Die Aktien des Medienkonzerns erschienen nun fair bewertet, schrieb Analyst Julien Roch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die Furcht vieler Anleger vor einem generellen Abschwung im deutschen TV-Werbemarkt seien unangebracht gewesen und zudem mittlerweile im Kurs eingepreist.

Macquarie senkt Metro auf 'Neutral' und Ziel auf 34 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktien der Metro AG (METRO) nach der zuletzt guten Kursentwicklung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Sreedhar Mahamkali senkte zudem das Kursziel von 36 auf 34 Euro, nachdem er die operativen Gewinnerwartungen infolge der Zahlen des Handelskonzerns für das erste Geschäftsquartal etwas reduziert hatte. Das Kurspotenzial reiche nicht mehr für ein positiveres Votum aus, schrieb er in seiner Studie vom Mittwoch.

Citigroup senkt HHLA auf 'Sell' - Hebt Ziel auf 17,50 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben. Die Aktie des Hamburger Hafenbetreibers habe seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl von der Hoffnung auf eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland profitiert, schrieb Analyst Roger Elliott in einer Studie vom Mittwoch. Der Optimismus erscheine aber übertrieben, selbst wenn es mit der Elbvertiefung weitergehe, zu der ein im Februar anstehendes Gerichtsurteil positiv ausfallen dürfte.

Deutsche Bank hebt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold' - Ziel 96,20 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Pfeiffer Vacuum (Pfeiffer Vacuum Technology) nach einer Übernahmeofferte der Busch-Gruppe von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 96,20 Euro angehoben. Die Offerte des Großaktionärs sei clever und eröffne maximale Flexibilität, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer Studie vom Mittwoch. Das Angebot von 96,20 Euro je Aktie sei so niedrig gewählt, dass vor allem langfristige engagierte Anleger ihre Papiere wohl eher nicht andienen dürften. Gleichzeitig könne Busch nun die operative Entwicklung von Pfeiffer abwarten.

HSBC hebt Ziel für SAP auf 95 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SAP (SAP SE) nach Zahlen für das Schlussquartal 2016 von 93 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine gut berechenbarer Geschäftsentwicklung und das gute Management der Kosten rechtfertigten eine höhere Bewertung, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer Studie vom Mittwoch. Der Softwarekonzern entwickle sich stark und habe die Erwartungen erfüllt.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com, Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag