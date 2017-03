Tipps der Analysten: Updates zu adidas, Infineon Technologies, Sartorius, Deutsche Bank, Beiersdorf | Nachricht | finanzen.net

DZ Bank hebt Adidas auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 190 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat adidas nach Zahlen und einem optimistischeren Unternehmensausblick von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 144 auf 190 Euro angehoben. Er habe seine Schätzungen für den Sportwarenhersteller für 2017 und die folgenden Jahre deutlich hochgeschraubt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Die neuen mittelfristigen Ziele des Unternehmens lägen ein gutes Stück über den durchschnittlichen Marktschätzungen.

Kepler Cheuvreux hebt Infineon auf 'Buy' und Ziel auf 20 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Infineon (Infineon Technologies) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 20 Euro angehoben. Die Aussichten für den Halbleitermarkt hätten sich seit Ende vergangenen Jahres erheblich verbessert, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer Studie vom Mittwoch. Er erhöhte seine Prognosen für die Branche und rechnet für 2017 nun mit einem Wachstum von 6 Prozent.

NordLB hebt Ströer auf 'Kaufen' und Ziel auf 55 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer (Ströer SECo) nach vorläufigen Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Der Werbevermarkter habe 2016 mit einer sehr guten Unternehmensentwicklung abgeschlossen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Damit seien die Weichen auf weiteres Wachstum und Gewinnsteigerungen gestellt, wovon die Aktionäre über steigende Dividenden profitieren sollten.

Commerzbank hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Sartorius (Sartorius vz) nach dem angekündigten Kauf des US-Unternehmens Essen BioScience von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 90 Euro angehoben. Analyst Daniel Wendorff bezeichnete das Vorhaben in einer Studie vom Mittwoch als "exzellent". Der Labor- und Pharmazulieferer stärke damit seine Präsenz in einem besonders attraktiven Bereich. Wendorff passte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2017 nach oben an und empfiehlt die Aktie nun aufgrund eines verbesserten Wachstumsprofils zum Kauf.

HSBC nimmt Deutsche Bank mit 'Hold' wieder auf - Ziel 16 Euro

LONDON - Die HSBC hat Deutsche Bank nach der beschlossenen Kapitalerhöhung über Bezugsrechte mit "Hold" in die Bewertung wieder aufgenommen. Das neue Kursziel von 16 Euro sei der Preis unter Ausschluss der Bezugsrechte, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Studie vom Mittwoch. Das alte Kursziel hatte bei 19 Euro gelegen. Alevizakos nahm verschiedene Schätzungen für die Erträge und die Kostenannahmen vor, um die Eigenkapitalrendite für 2018 unter verschiedenen Szenarien zu ermitteln. Die Bank benötige einen Überschuss von 6,5 bis 7 Milliarden Euro, um das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10 Prozent zu erreichen, merkte er an.

NordLB hebt Ziel für Beiersdorf auf 85 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 82 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Mittwoch. Die trotz des operativen Ergebnisrekords (Ebit) ausgebliebene Dividendenerhöhung stelle hingegen eine gewisse Enttäuschung dar. Da sich zudem der Unternehmensausblick weniger optimistisch lese als die Markterwartungen, sieht der Experte für die bereits gut gelaufene Aktie kein nennenswertes Kurspotenzial mehr.

Independent hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 29,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Zwar habe das vierte Quartal ergebnisseitig seine Erwartungen mehrheitlich erfüllt, jedoch nicht die des Marktkonsens, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der Ausblick für 2017 liege über seiner Prognose, impliziere aber immer noch einen Rückstand gegenüber den bestätigten Zielen für 2017. Diermeier hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2017 und 2018 an.

SocGen hebt Ziel für BASF auf 102 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BASF von 90 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern habe zwar einen recht vorsichtigen Ausblick gegeben, gehe aber mit Schwung in das Jahr 2017, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Mittwoch. Unter anderem sollten sich Investitionen vor allem in Asien auszahlen. Zudem stütze die strukturell bedingte Gewinnerholung im Vertrieb insbesondere im Segment Performance Products.

Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 53 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis anlässlich eines neuen Kostensenkungsprogramms von 48 auf 53 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Sparprogramm dürfte für Freude unter den Anlegern des Kupferproduzenten sorgen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Mittwoch. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen.

DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 28 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik (Evonik Industries) von 22 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erhöhte seine Gewinschätzungen für den Chemiekonzern leicht. 2017 werde von einem schwachen Kerngeschäft und Zukäufen geprägt sein, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

