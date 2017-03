Updates zu Snapchat, Infineon, Aurubis, Ryanair, SAP

UBS startet Snap mit 'Neutral' - Ziel 24 US-Dollar

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Snap mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen hinter der Foto- und Video-App Snapchat arbeite zwar auf kurze und mittlere Sicht unprofitabel, aber dank seines einzigartigen Kostenmodells könne es die Profitabilität schrittweise doch erhöhen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer Studie vom Montag. Von 2018 an sollten Nutzerwachstum und Werbeeinnahmen deutlich steigen.

NordLB hebt Infineon auf 'Kaufen' und Ziel auf 21 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Infineon (Infineon Technologies) nach einer Erhöhung des Unternehmensausblicks von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 21,00 Euro angehoben. Es seien bei dem Chiphersteller nun Rekordwerte bei Umsatz und Segmentergebnis zu erwarten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Montag.

Morgan Stanley startet Snap mit 'Overweight' - Ziel 28 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Snap mit "Overweight" und einem Kursziel von 28 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der jungen, sonst schwer zu erreichenden Nutzer sowie des einzigartigen Videoangebots dürfte die Foto- und Nachrichten-App Snapchat reichlich Werbegelder anlocken, schrieb Analyst Brian Nowak in einer Studie vom Montag.

DZ Bank hebt Aurubis auf 'Equity Long Ideas'-Liste

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie von Aurubis auf ihre "Equity Long Ideas"-Empfehlungslise gesetzt. "Wir sehen das Unternehmen auf einem guten Weg die Jahresziele zu erreichen", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Nach einem schwachen Jahresstart dürfte sich der Kupferkonzern im zweiten Quartal deutlich verbessern. Den fairen Wert hatte der Experte am Freitag auf 70 Euro angehoben.

Merrill Lynch hebt Ryanair auf 'Neutral' und Ziel auf 15,30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Ryanair von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 15,30 Euro angehoben. Die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines wie Ryanair oder Easyjet, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Die irische Fluggesellschaft, die aktuell Wettbewerbern Marktanteile abluchse, sei nun fair bewertet. Die Fundamentaldaten seien aber noch nicht ausreichend für eine Hochstufung auf "Buy".

Merrill Lynch senkt IAG auf 'Underperform' und Ziel auf 500 Pence

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines Group) von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 500 Pence gesenkt. Die Aktienkurse europäischer Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft wie IAG, Air France-KLM und Lufthansa hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Inzwischen dürften die Kurse zu weit nach oben gelaufen sein. Bei der britisch-spanischen IAG dürfte die nordatlantische Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte ins Stottern geraten.

Merrill Lynch senkt Air France-KLM auf 'Underperform'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Air France-KLM von "Buy" auf "Underperform" abgestuft, aber das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Fluggesellschaften mit Langstreckengeschäft wie Air France-KLM, IAG und Lufthansa hätten sich im ersten Quartal deutlich besser entwickelt als die von Kurzstrecken-Airlines, schrieb Analyst Mark Manduca in einer Branchenstudie am Montag. Mit Blick auf die französisch-niederländische Fluggesellschaft sieht er zunehmend Anzeichen eines sich verschärfenden Wettbewerbs auf den wichtigen Strecken zwischen Asien und Europa.

JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 21,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon (Infineon Technologies) nach der Erhöhung der Unternehmensziele von 18,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er begrüße insbesondere den neuen Margenausblick des Halbleiterkonzerns, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Montag. Lediglich die steigenden Investitionen seien Anlass für gewisse Vorsicht.

UBS senkt SAP auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 93 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP (SAP SE) nach dem guten Lauf der Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 93 Euro angehoben. Auf Basis der Gewinnerwartungen seien die Aktien des Softwarekonzerns so hoch bewertet wie zuletzt vor zehn Jahren, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie vom Montag. Die Papiere seien daher ausreichend hoch bewertet. Er verwies zudem auf die voraussichtlich nur träge künftige Gewinndynamik.

SocGen senkt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 7,80 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien des Versorgers Eon (EON SE) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 8,10 auf 7,80 Euro gesenkt. Das bestehende Aufwärtspotenzial reiche nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer Studie vom Montag. Allerdings könnte Eon nach der Abspaltung der Kraftwerksbeteiligung Uniper, den Jahreszahlen und der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Risikoprämie beim Atomausstieg endlich als das gesehen werden, was es ist: ein weitgehend reguliertes Unternehmen.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/stb

Bildquellen: istock/Ulf Gähme, Deutsche Börse , Rawpixel.com / Shutterstock.com, Tsyhun / Shutterstock.com