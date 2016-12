Top-Performer Deutschland: Beste deutsche Aktie 2016: Ein Investment, das sich für Anleger mehr als gelohnt hat | Nachricht | finanzen.net

Schaut man sich an, wie die Aktien aus den wichtigsten deutschen Indizes DAX MDAX und SDAX 2016 performt haben, sind überraschend große Kurssprünge zu erkennen.

Viele Gewinner in den Top-Indizes - aber nur ein Top-Wert

Der Sportartikelhersteller adidas überzeugte im DAX mit einer Performance von plus 60 Prozent. Grammer hinterließ im Kleinwerteindex SDAX mit einem Plus von 80 Prozent einen starken Eindruck bei den Anlegern. Bei den Techwerten stach SLM Solutions deutlich heraus: Der Anteilsschein ist mit einem Aktienplus von 75 Prozent der Top-Wert im TecDAX.

Outperformer Covestro

Tochter überholt die Mutter

Doch es gibt einen eindeutigen Gewinner: Besser als Covestro hat kein deutscher Titel 2016 performt. Der Outperformer bleibt im Index-Vergleich uneinholbar, da die Aktie über 88 Prozent Kursplus eingefahren hat.Dabei ist Covestro noch ein ziemlicher Neuling am Aktienmarkt. Erst 2015 wurde die MaterialScience-Sparte vom Chemieriesen Bayer AG abgespaltet und an die Börse gebracht. Bereits im ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen hat die Tochter die Mutter nach Performance um Längen geschlagen.Auch die Bücher stimmen, das Geschäftsmodell funktioniert. 2015 hatte Covestro einen Umsatz von zwölf Milliarden Euro in den Büchern - sehr zur Freude der Konzernmutter Bayer, die mit 64,2 Prozent die Aktienmehrheit besitzt, um weiterhin Einfluss auf die Weiterentwicklung des Tochterunternehmens nehmen zu können. Zudem spült die Beteiligung gutes Geld in die Kassen des Chemieriesen: Geld, das Bayer für den Schuldenabbau und für die milliardenschwere Übernahme des Monsanto -Konzerns gut brauchen kann.

Die größten Anteilseigner von Covestro





Auch die Peer Group schaut in die Röhre

Nicht nur im Indexvergleich, auch verglichen mit der direkten Konkurrenz ist die Covestro-Aktie 2016 unschlagbar.

Branchenkollegen mit ähnlichem Geschäftsfeld, BASF und LANXESS , haben ebenfalls ein starkes Jahr hinter sich gebracht, doch die Anleger hatten mit ihrem Covestro-Investment mehr Freunde. 10.000 Euro in die BASF-Aktie investiert, hätte zum Jahresende einen Gewinn von 2.212 Euro bedeutet. Mit LANXESS hätten Anleger deutliche 4.482 Euro verdient, während Evonik ein Minusgeschäft gewesen wäre. Rentabler als mit einer Investition in Covestro-Aktien, die zum Jahresende einen Gewinn von 8.868 Euro gebracht hätte, hätten Anleger 10.000 Euro zum Jahresstart nicht investieren können.

Geht die Rally 2016 weiter?

Martin Evans, Analyst von JP Morgan befürchtet, dass die erfolgreiche Aktienrallye im nächsten Jahr ihr Ende findet. Das Angebot an relevanten Kunststoffen auf dem Weltmarkt dürfte zunehmen und im Umkehrschluss den Wettbewerb erhöhen, so der Experte. Covestro werde seiner Einschätzung nach deshalb die Preise anpassen müssen, um am Markt bestehen zu können. Rücksetzer bei Aktien werden daher zunehmend wahrscheinlicher.Die Analyse bezieht sich auf den Gewinn ohne Transaktionskosten und Steuern. Stand der Daten ist der 16.Dezember 2016 (Finanzen.net). Die Angaben zu der durchschnittlichen Gewinn- bzw. Renditeerwartung in den Grafiken bezieht sich auf eine gleichmäßige Verteilung von 10.000 Euro auf die jeweiligen Aktien.Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leospice / istockphoto, ollyy / Shutterstock.com, finanzen.net, finanzen.net, finanzen.net