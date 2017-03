Daimler will sich an chinesischem Mercedes-Händler LSH beteiligen

LSH ist laut Daimler -Webseite einer der größten Mercedes-Händler der Welt. Das Bundeskartellamt prüft derzeit den Erwerb von 15 Prozent an der LSH Auto International Limited aus Hongkong, wie aus der Liste der laufenden Fusionskontrollverfahren hervorgeht.

Mit LSH verbinde Daimler "eine langjährige, erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vertrieb von Mercedes-Benz Produkten in vielen Ländern", teilte ein Daimler-Sprecher per Email mit. "Aus diesem Grund und um die Nachhaltigkeit der langfristigen Eigentümerstruktur zu erhalten, haben beide Unternehmen beschlossen, dass Daimler eine Minderheitsbeteiligung an dem weltweiten Einzelhandelsgeschäft von LSH erwirbt."

LSH vertreibt die Marke mit dem Stern außer in China auch in Südkorea, Vietnam und Kambodscha. 2014 und 2015 hatte das Unternehmen Mercedes-Benz-Niederlassungen in den neuen Bundesländern von Daimler übernommen.

Die Transaktion müsse noch von den relevanten Behörden in mehreren Ländern, darunter auch in Deutschland, genehmigt werden. Weitere Angaben wollte der Sprecher angesichts der laufenden Verfahren nicht machen.

