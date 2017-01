Treffen am Dienstag: Deutsche Börse & LSE: Spitzentreffen zur Börsenfusion | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Das Thema soll am kommenden Dienstag bei einem Spitzentreffen in Wiesbaden besprochen werden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf Unternehmenskreise. An dem Treffen teilnehmen sollen der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, sein für die Börsenaufsicht zuständiger Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Deutsche-Börse-Vorstandschef Carsten Kengeter und Aufsichtsratschef Joachim Faber sowie ihre London Stock Exchange-Pendants Xavier Rolet und Donald Brydon. Die Zustimmung der hessischen Börsenaufsicht gilt neben der Prüfung der EU-Kommission als größte Hürde für die gut 25 Milliarden schwere Fusion.

Die hessische Börsenaufsicht hat Insidern zufolge große Bedenken gegen den Zusammenschluss, weil sie fürchtet, nach dem Deal nicht genügend Zugriff auf die Holdinggesellschaft zu haben, die laut derzeitigen Plänen in London angesiedelt werden soll. Branchenkenner halten es für denkbar, dass sich die Beteiligten auf einen Doppelsitz der Holding verständigen.

