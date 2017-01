Tribune Media kündigt Sonderdividende an

-Anzeige-

Der amerikanische Medienkonzern Tribune Media Company (ISIN: US8960475031, NYSE: TRCO) kündigt eine Sonderdividende in Höhe von 5,77 US-Dollar an. Dies entspricht einer Auszahlungssumme von insgesamt rund 500 Mio. US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 3. Februar 2017 (Record day: 13. Januar 2017).Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,00 US-Dollar an regulärer Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 36,68 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,72 Prozent.Der Medienkonzern hat seinen Sitz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Zum Konzern gehören Tageszeitungen wie die Chicago Tribune, Los Angeles Times oder The Baltimore Sun. Über Tribune Broadcasting werden mehr als 50 Mio. amerikanische Haushalte erreicht. Hierzu gehören Anteile an 42 lokalen TV-Stationen.Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2017).Redaktion MyDividends.de