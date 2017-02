Trump kündigt 'historische Steuerreform' an - keine Details

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seinem Land eine historische Steuerreform versprochen. Sein Wirtschaftsteam arbeite daran, sagte Trump in der Nacht zu Mittwoch in Washington. Unternehmen sollten weniger Steuern bezahlen, um überall wettbewerbsfähig zu sein und florieren zu können. Gleichzeitig solle die Mittelschicht in den USA von massiven Steuererleichterungen profitieren. Ins Detail ging Trump nicht.