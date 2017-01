Trump will Obama-Regierungsmitarbeiter als Veteranenminister

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Republikaner Donald Trump will einen bisherigen Mitarbeiter der Obama-Regierung zum Minister für Veteranenangelegenheiten machen. Trump nominierte am Mittwoch den Mediziner und bisherigen Abteilungsleiter für Gesundheit in der Behörde, David Shulkin, für den Posten. Das Ministerium für ehemalige Kriegsteilnehmer ist nach dem Pentagon die zweitgrößte US-Regierungsbehörde. In der Vergangenheit war sie wiederholt wegen gravierender Mängel bei der medizinischen Versorgung von Veteranen in die Schlagzeilen geraten./ch/DP/mis