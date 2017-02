Trumps Autos: Von wegen "Made in America": Diese Autos hat Trump in seinem Fuhrpark | Nachricht | finanzen.net

Der Präsident möchte erreichen, dass Amerikaner ab sofort nur noch amerikanische Autos kaufen. Herstellern, die in Mexiko produzieren, droht er mit hohen Steuern, welche den Verkaufspreis in den USA allerdings in die Höhe schnellen lassen würden.

Nun hat er sich auch die deutsche Automobilindustrie vorgeknöpft. Diese steht wie keine weitere für eine hohe Qualität und exportiert viel in andere Länder - auch nach Amerika. Einige Hersteller planen, den Bau nach Mexiko zu verlegen, was Trump unangenehm aufstößt.

Widersprüchlich ist jedoch, dass der Präsident selbst einige ausländische Wägen in seiner Garage stehen hatte. Unter anderem Modelle von britischen, italienischen und deutschen Herstellern.



Platz 9: Das Ranking Luxuriös, elegant und nicht amerikanisch. Präsident Trump möchte die amerikanische Automobilindustrie vorantreiben. Aber mit seinem eigenen Fuhrpark unterstützt er eher die deutsche und britische Automobilindustrie. Stand ist der 22.02.2017 Quelle: Business Insider, Bild: Bill Pugliano/Getty Images

