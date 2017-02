Türkischer Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen Yücel an

ISTANBUL (AFP)--Ein türkischer Haftrichter hat am Montagabend Untersuchungshaft gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Deniz Yücel, verhängt. Dies teilte das Blatt auf seiner Website mit. Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden.

Den Angaben zufolge wurde Yücel wegen des Verdachts der Propaganda für eine terroristische Vereinigung und der Aufwiegelung der Bevölkerung in Haft genommen. Laut dem türkischen Recht kann die Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern. Yücel war am Nachmittag von Staatsanwalt Hasan Yilmaz vernommen worden, der anschließend einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt hatte.

