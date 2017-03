Türkischer Regierungschef führt "produktives" Gespräch mit Merkel

ANKARA (AFP) -- Nach dem Protest Ankaras wegen der Verhinderung türkischer Wahlkampfauftritte in Deutschland haben sich Regierungschef Binali Yildirim und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag telefonisch ausgetauscht. "Unser Gespräch war gut und produktiv", sagte Yildirim nach dem Telefonat nach Angaben türkischer Medien. Das Thema werde nun auch beim Treffen der beiden Außenminister, Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu, am Mittwoch in Berlin besprochen werden.

Gabriel nicht generell gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist nicht generell gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren", schrieb Gabriel in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". Dazu gehörten die Regeln des Rechts ebenso wie die des Anstands. "Und es gehört zum gegenseitigen Respekt, Maß und Mitte einzuhalten. Auch im Wahlkampf, und auf beiden Seiten." Er warnte wegen des Streits um Werbeauftritte für die geplante Verfassungsänderung in der Türkei vor einer weiteren Eskalation im deutsch-türkischen Verhältnis.

Die Regierung in Ankara schickt derzeit Minister nach Deutschland, um für die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Verfassungsänderung Werbung zu machen. Zuletzt hatten jedoch drei Kommunen die Auftritte türkischer Minister nicht zugelassen, was in Ankara erboste Reaktionen auslöste. Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems, welches die Machtbefugnisse Erdogans erheblich ausweiten und die des Parlaments beschneiden würde. Auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind dabei abstimmungsberechtigt.

