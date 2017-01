Tui mandatiert Citigroup für Travelopia-Verkauf

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Tui treibt den Verkauf seines Spezialreiseanbieters Travelopia voran. Der Reisekonzern hat die Citigroup mit dem Veräußerungsprozess beauftragt, welcher in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll. Das bestätigte ein Konzernsprecher auf Anfrage, ohne weitere Details zu nennen.

Die britische Zeitung CityAM hatte berichtet, dass TUI mit dem Schweizer Rivalen Kuoni sowie den Finanzinvestoren KKR und Warburg Pincus verhandelt. Die Zeitung beziffert den Wert des Geschäfts auf 500 bis 600 Millionen Euro.

Tui hatte im September angekündigt, den Verkauf von Travelopia, unter deren Dach rund 50 unabhängig betriebene Marken gebündelt sind, in Angriff zu nehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 10:38 ET (15:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 38 AM EST 01-09-17