Tui verringert Verlust im Auftaktquartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern TUI hat in seinem ersten Geschäftsquartal den saisonüblichen Verlust verringert und mehr umgesetzt. Getrieben wurde das Wachstum von starken Buchungen in der Region Nord, der Hotelkette RIU und dem Kreuzfahrtgeschäft. Allerdings belasteten auch die überdurchschnittlich hohen kranheitsbedingten Ausfälle bei der konzerneigenen Fluggesellschaft Tuifly im Oktober den operativen Gewinn.

Den drei Monaten von Oktober bis Dezember erreichte das bereinigte EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse einen Verlust von 66,7 Millionen Euro, nach einem Minus von 80,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Kosten für die Ausfälle bei Tuifly belaufen sich auf rund 22 Millionen Euro. Der Umsatz der Tui Group wuchs um 8,5 Prozent auf 3,49 Milliarden Euro.

Im Auftaktquartal wurden weitere 5 Millionen Euro der beim Zusammenschluss von TUI AG und TUI Travel angekündigten Synergien gehoben. Die Einsparungen wurden hauptsächlich im Bereich der Konzernstrukturen erzielt.

Für das bis 30. September laufende Geschäftsjahr 2016/17 rechnet der Konzern weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten EBITA um mindestens 10 Prozent.

February 14, 2017 01:22 ET (06:22 GMT)

