UPDATE/Berlin und Paris wollen "schnellstmöglich Klarheit" bei Opel

--Treffen der Wirtschaftsminister beider Länder

--Gemeinsame Erklärung veröffentlicht

--Große Erwartungshaltung an die Unternehmen

Von Stefan Lange und Christian Grimm

PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungen von Deutschland und Frankreich machen Druck auf eine erfolgreiche Übernahme von Opel durch PSA. "Es ist unsere klare Erwartung, dass ein möglicher Zusammenschluss dieser führenden europäischen Automobilhersteller eine Erfolgsgeschichte werden muss und werden kann", erklärten die Wirtschaftsminister beider Länder, Brigitte Zypries und Michel Sapin, am Donnerstag in Paris. Man erwarte "schnellstmöglich Klarheit" über die Zukunft der beiden Unternehmen.

Frankreich ist Anteilseigner bei PSA und hat demnach ein Mitspracherecht bei Entscheidungen des Unternehmens. Sapin betonte nach dem Treffen mit Zypries, Berlin und Paris gingen "mit einer absoluten Gleichheit der Sichtweise" an das Thema heran. Er gehe davon aus, dass die Übernahme ein Schritt sei, der beiden Ländern nutze, erklärte der Minister und betonte gleichzeitig, dass auch noch Gespräche mit dem polnischen Wirtschaftsminister geführt würden.

Sapin sprach sich mehrfach dafür aus, dass die Autonomie von Opel erhalten bleiben solle. Eine Eigenständigkeit von Opel sei auch im Interesse von PSA, betonte der Minister. PSA brauche "die deutsche Qualität". Sapin zufolge sollen die Arbeitsplätze bei Opel erhalten bleiben.

"Größtmögliche Transparenz" Zypries erklärte, die französische Regierung habe einen engen Austausch zu Opel zugesagt. Sapin habe auch zugesagt, dass die französische Regierung als Anteilseigner von PSA "die Interessen der Deutschen, insbesondere Gewerkschaften, unterstützt". Es solle "bei größtmöglicher Transparenz" bleiben und die Gewerkschaften sollten die Möglichkeit haben, "bei den Verhandlungen mitzureden, beteiligt zu werden, ihre Interessen einzubringen".

"Wir sind uns auch einig, dass die Marke Opel erhalten bleiben soll", sagte Zypries. "Aber wichtig ist schon, dass Opel Opel bleibt - und dass das Opel-Unternehmen möglichst auch als eins übernommen wird von PSA", betonte die SPD-Politikerin.

In der gemeinsamen Erklärung beider Minister - veröffentlicht auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums (www.bmwi.de) - wird die Erwartung geäußert, "dass im Interesse der Beschäftigten nun schnellstmöglich Klarheit über die Zukunftsperspektive der beiden Unternehmen erreicht wird." Deutschland und Frankreich begrüßten dazu die laufenden Gespräche zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat sowie deren gemeinsame Erklärung "als ersten wichtigen Schritt". Beide Seiten machten auch deutlich, dass man den Forderungen der Arbeitnehmerseite "große Bedeutung beimessen" werde.

Mehr Wachstum gefordert "Nach unserer übereinstimmenden Auffassung sollte Opel auch künftig innerhalb der Unternehmensgruppe als eigenständiges Unternehmen mit eigenen Marken und eigenen Managementkapazitäten geführt werden", heißt es in der Erklärung weiter.

Gleichzeitig haben Berlin und Paris große Erwartungen an die beteiligten Unternehmen. "Wir setzen darauf, dass der neue Konzern die Synergiepotenziale in mehr Wachstum umsetzt und damit Standorte und Beschäftigung auch langfristig sichert", heißt es in der Erklärung. Dafür seien ein "langfristig tragfähiges Zukunftskonzept, die Sicherung der Entwicklungskapazitäten in beiden Unternehmen und verstärkte Investitionen in innovative Technologien wie Elektromobilität und autonomes Fahren" notwendig.

SPD sieht Modell für andere Branchen Die SPD und ihre Schwesterpartei in Frankreich bewerteten die angestrebte Übernahme von Opel durch PSA als Modell für andere Branchen. "Ich freue mich, dass es jetzt Bereitschaft gibt, aus Peugeot Opel wirklich einen modernen, erfolgreichen Automobilkonzern in Europa zu machen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach einem Treffen mit seinem Gegenüber bei der Parti Socialiste, Olivier Faure, in Berlin.

Faure erklärte, dass es Europäern - anders als Amerikanern und Asiaten - bisher nicht gelungen sei, beherrschende Großkonzerne zu schaffen. "Airbus ist leider eine Ausnahme", sagte der Fraktionschef in der Nationalversammlung. Die Übernahme von Peugeot sah er als Modell für weitere Zusammenschlüsse. "Ich wünsche mir, dass wir in jedem Sektor die europäischen Champions favorisieren", erklärte Faure. Damit könne auch das europäische Sozialmodell in der Zukunft fortgeschrieben werden.

Peugeot-Chef Carlos Tavares hatte am Morgen Klartext gesprochen, was er sich von einem Kauf der Rüsselsheimer verspricht. "Es gibt Käufer, die einfach keine französische Marke wollen", sagte der CEO bei der Vorstellung der Bilanz für 2016. Mit Opel könne man neue Segmente im Markt erreichen.

Tavares zeichnete darüber hinaus ein düsteres Bild der umworbenen Braut. Die GM-Tochter brauche Hilfe. "Wir können Opel auf das Niveau der Effizienz bringen, das PSA heute schon hat", gab sich Tavares selbstbewusst.

