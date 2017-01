UPDATE/Bundesfinanzministerium weiter gegen Eurobonds

-- Bund will keine Verschuldungsgemeinschaft

-- Diskussion um neues EU-Finanzierungsinstrument

-- Berlin will Klumpenrisiken anders anpacken

(NEU: Sprecherin bei Pressekonferenz)

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat sich angesichts europäischer Diskussionen über neue Finanzierungsinstrumente für Euro-Länder erneut gegen europäische Gemeinschaftsanleihen ausgesprochen. "Die ablehnende Haltung der Bundesregierung gegenüber Eurobonds hat sich grundsätzlich nicht geändert", betonte das Ministerium in einer Stellungnahme zu dem Thema.

Ministeriumssprecherin Friederike von Tiesenhausen nannte die Ablehnung von Eurobonds durch die Bundesregierung "eine grundsätzliche Haltung" Berlins. "Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass wir in der Europäischen Union und in der Eurozone insbesondere keine Verschuldungsgemeinschaft sind", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das gilt schon seit langer Zeit und auch aktuell."

Die EU-Kommission will laut Handelsblatt in einem Weißbuch für eine Reform der Eurozone die Einführung sogenannter "European Safe Bonds" (ESB) vorschlagen. Das neue Finanzierungsinstrument solle Ansteckungsgefahren bei Banken- und Staatspleiten mindern. Vereinfacht dargestellt würde ein Teil der Staatsanleihen der Euro-Länder dann zu neuen Papieren gebündelt und an Investoren weitergereicht.

Berlin will Klumpenrisiken anders angehen Der Wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium warne aber in einem Brief an Minister Wolfgang Schäuble (CDU) vor einer Einführung von "Eurobonds durch die Hintertür", denn das neue Instrument sei "besonders anfällig für politische Einflussnahme". Schäubles Ministerium nannte diesen Brief in der Stellungnahme einen "wertvollen Beitrag" zur Diskussion des Konzepts der sogenannten Sovereign Bond Backed Securities (SBBS). "Er bringt wichtige Argumente in diese Diskussion ein, die bislang noch wenig beachtet wurden."

Die Diskussion um SBBS fokussiere sich bislang stark auf die Eigenschaften dieses Konstruktes als sichere Tranchen eines gebündelten Staatsanleiheportfolios. Dabei seien einige grundlegende Zusammenhänge sowie die Implikationen der riskanten Tranchen für das Gesamtkonzept zu wenig beachtet worden.

"Einige Ziele von SBBS, wie etwa die Vermeidung von Klumpenrisiken, lassen sich auch durch deutlich einfachere und weniger riskante Ansätze erreichen", erklärte das deutsche Finanzministerium. Eine Abkehr von der Privilegierung von Staatsanleihen wäre ein wichtiger Schritt, Klumpenrisiken abzubauen. Zudem solle die notwendige Korrektur der bisherigen Privilegien von Staatsschulden nicht dadurch ersetzt werden, "dass man weitere, neue Privilegien einführt". Auch sei es zweifelhaft, ob es ausreichende Nachfrage für solche strukturierten Wertpapiere gäbe - insbesondere in Krisensituationen.

