UPDATE/Bundesländer melden erhöhtes Inflationsniveau

FRANKFURT (Dow Jones)--In ausgewählten Bundesländern zeichnet sich im Januar ein erhöhtes Inflationsniveau ab. In Hessen stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,4 Prozent, die höchste Rate seit August 2012. In Sachsen sprang die Rate auf 2,3 Prozent und liegt damit auf dem höchsten Stand seit Juni 2013. In Bayern und Brandenburg verharrte die Rate bei 1,7 Prozent.

Hauptgrund dafür ist die Trendwende am Energiemarkt: So fielen die Rechnungen für Heizöl und Flüssiggas in dieser Heizperiode deutlich höher aus. Auch Superbenzin und Diesel verteuerten sich spürbar. Darüber hinaus zogen auch die Lebensmittelpreise an.

Aus saisonalen Gründen fielen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat. Neben zahlreichen Rabatten bei Bekleidungsartikeln und Schuhen begünstigte der Wegfall der Saisonzuschläge bei Pauschalreisen und für Beherbergungsdienste diese Entwicklung.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) sagen Volkswirte einen Rückgang der Verbraucherpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat voraus. Die jährliche Inflationsrate soll demnach 2,0 Prozent betragen.

=== veröffentlicht: Januar Dezember Sachsen -0,5% gg Vm +0,9% gg Vm +2,3% gg Vj +1,8% gg Vj

Bayern -0,8% gg Vm +0,7% gg Vm +1,7% gg Vj +1,7% gg Vj

Brandenburg -0,7% gg Vm +0,7% gg Vm +1,7% gg Vj +1,7% gg Vj

Hessen xx,x% gg Vm +0,9% gg Vm xx,x% gg Vj +1,9% gg Vj noch nicht veröffentlicht: Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm +0,9% gg Vm xx,x% gg Vj +1,9% gg Vj

Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,7% gg Vm xx,x% gg Vj +1,6% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland -0,5% gg Vm* +0,7% gg Vm (14.00 Uhr) +2,0% gg Vj* +1,7% gg Vj * = Prognose === Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

January 30, 2017 04:07 ET (09:07 GMT)

