UPDATE/Bundesregierung nach Trump-Dekret um Rechtssicherheit bemüht

--Kanzleramt und Außenamt prüfen

--Hardt reist nach Washington

--Merkel kritisiert US-Präsident erneut

(NEU: mehr Details und Hintergrund, Wirtschaftsministerium, Hardt)

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Nach den von US-Präsident Donald Trump erlassenen Einreiseverboten ist die Bundesregierung darum bemüht, Rechtssicherheit herzustellen. Das Kanzleramt und das Auswärtige Amt setzten "alles daran, für die betroffenen Doppelstaatler die rechtliche Lage zu klären und deren Interessen mit Nachdruck zu vertreten, das heißt, Rechtssicherheit zu bekommen", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin. Dazu sei man auch mit den europäischen Partnern im engen Gespräch.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sprach angesichts der amerikanischen Politik "von einem gewissen Maß der Unsicherheit". Angesichts des von Trump erlassenen Dekrets wisse man leider nicht, was dies genau für deutsche Doppelstaatler bedeute.

Appell der US-Botschaft Die Bundesregierung habe sich bereits am Wochenende in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern um Kontakte in die US-Administration bemüht, "um uns Aufklärung darüber zu geben, was da tatsächlich entschieden worden ist", sagte Schäfer. Dies tue man auch im Gespräch mit der US-Botschaft in Berlin, "um zu verstehen, welche Entscheidung der US-Präsident jetzt tatsächlich getroffen hat". Die Rechtsabteilung des Außenamtes prüfe zudem gerade, ob Trumps Einreiseverbote das Völkerrecht verletzen.

Die US-Botschaft rief vom Dekret betroffene Antragsteller dazu auf, sich derzeit nicht um ein Visum zu bemühen. "Durch das am 27. Januar 2017 unterschriebene Dekret zum Schutz der Nation vor terroristischen Angriffen durch ausländische Staatsbürger, ist die Ausstellung von Visa für Staatsbürger der Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres ausgesetzt", hieß es, und weiter: "Wenn Sie bereits einen Termin vereinbart haben, nehmen Sie diesen bitte nicht wahr. Sie werden keinen Eintritt in die Botschaft/das Konsulat erhalten."

Tausende Doppelstaatler in Deutschland Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, bislang lägen seitens deutscher Unternehmen keine Beschwerden auf dem Tisch. "Wir werden das aber sehr genau im Auge behalten", erklärte sie.

Das Innenministerium hatte zur Zahl der potenziell betroffenen Doppelstaatler zwar keine aktuellen Angaben, konnte aber eine unter Hinweis auf den letzten Mikrozensus 2011 eine Größenordnung nennen. Demnach gab es im Befragungszeitraum in Deutschland rund 80.000 Doppelstaatler aus dem Iran, rund 30.000 aus dem Irak, rund 25.000 aus Syrien, etwas mehr als 1.000 aus dem Sudan sowie knapp 1.000 Menschen aus anderen Ländern.

"Unsicherheit mit Händen zu greifen" Der Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit, Jürgen Hardt, reiste am Montag zu Gesprächen nach Washington ab. "Zehn Tage nach Amtsantritt der neuen Administration unter Präsident Trump ist die Unsicherheit über die weitere Politik der USA mit Händen zu greifen", erklärte der CDU-Politiker.

"Mit seinen Entscheidungen in der Handels- und Einreisepolitik verlässt der neue Präsident in zwei fundamentalen Fragen die Linie, die Amerika in den vergangenen Jahrhunderten groß gemacht hat", kritisierte Hardt und nannte die Offenheit für schutzsuchende Menschen gleich welcher Religion sowie Offenheit für Handel über Grenzen hinweg. "Präsident Trump schafft so Unsicherheit hinsichtlich des weiteren Weges der USA und damit auch hinsichtlich der zukünftigen Rolle der USA in der Welt", sagte Hardt.

Merkel erneut gegen Trump Merkel kritisierte derweil erneut Trumps Einreisepolitik. "Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terror rechtfertigt in keiner Weise einen Generalverdacht gegen Menschen bestimmten Glaubens, in diesem Falle gegen Menschen muslimischen Glaubens oder Menschen einer bestimmten Herkunft", sagte sie. Trumps Vorgehen widerspreche den Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation.

Auch der Unions-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder kritisierte Trump. "Die Religion darf man überhaupt nicht zum Gegenstand von Einreisen oder Nichteinreisen machen", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

Trump hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Kauder sagte dazu, ein solches Vorgehen wäre in Deutschland gar nicht möglich weil es einen Verstoß gegen das Grundgesetz darstelle.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2017 10:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 45 AM EST 01-30-17