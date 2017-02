UPDATE/Chef der Daimler-Lkw-Sparte Wolfgang Bernhard verlässt Konzern

(NEU: Freitagstermin, Details)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Lkw-Sparte von Daimler, Wolfgang Bernhard, wird offenbar den Konzern verlassen. Darüber will er bereits am Freitag informieren. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bernhard war nicht unmittelbar zu erreichen, ein Daimler-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Zuerst hatte Spiegel Online über die Personalie am Donnerstagabend berichtet. Bernhard will diesen Informationen zufolge seinen derzeitigen, bis Februar 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern. Er wolle nach Jahrzehnten in Konzernen künftig selbstständig arbeiten, möglicherweise als Investor. Aufsichtsräte des Konzerns hätten sich überrascht gezeigt, heißt es bei Spiegel Online.

Der 56-jährige Bernhard kam 1992 zu Daimler und blieb dort bis 2004. Nach einer Zwischenzeit unter anderem bei VW wurde er 2010 wieder Vorstandsmitglied des Stuttgarter Autokonzerns. 2013 wurde er zum Leiter der Lkw-Sparte ernannt.

Bernhard wurde einst als möglicher Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche gehandelt. Es wird nun allgemein angenommen, dass das Vorstandsmitglied Ola Källenius, zuständig für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung, Nachfolger von Zetsche wird, wenn dessen Vertrag im Dezember 2019 endet. Bernhards bisweilen harscher Stil und seine entschiedene Position hatte zu Konflikten mit Gewerkschaftsvertretern geführt.

Unter Bernhards Leitung verfolgte die Sparte eine Strategie der Expansion in Schwellenländer. Zudem wurde das US-Geschäft rationalisiert und eine neue Digitaltechnologie entwickelt, mit der zum Beispiel Lkw mit dem Internet verbunden werden.

