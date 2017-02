UPDATE/Chinesische HNA steigt bei Deutscher Bank ein

--HNA erwirbt Beteiligung von gut 3 Prozent

--Chinesische Gruppe damit drittgrößter Aktionär der Deutschen Bank

--HNA könnte weiter aufstocken, will aber unter 10 Prozent bleiben

LONDON (Dow Jones)--Deutschlands größte Bank hat einen neuen Großaktionär aus China. Die Unternehmensgruppe HNA hat sich mit gut 3 Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Wie aus Pflichtmitteilungen hervorgeht, kommt die HNA Group auf 3,04 Prozent an dem Frankfurter Geldhaus. Damit sind die Chinesen hinter dem Emirat Katar und Blackrock der drittgrößte Aktionär der Deutschen Bank. HNA hält die Anteile über die C-Quadrat Asset Management LLP, eine britische Tochter der C-QUADRAT Investment AG, die vom österreichischen Investor Alexander Schütz gegründet wurde.

Ein Sprecher von C-Quadrat erklärte am Freitag, dass die HNA Group die Beteiligung über eine Zweckgesellschaft halte. Wie viel für die Anteile an der Deutschen Bank AG gezahlt wurde, ist unklar. C-Quadrat-Sprecher Thomas Katzensteiner wollte sich nicht dazu äußern, wann und zu welchem Preis die Anteile gekauft wurden.

Aktienpaket hat Wert von 755 Millionen Euro Auf Basis des Aktienkurses der Deutschen Bank vom Freitag hat das erworbene Aktienpaket ein Volumen von rund 755 Millionen Euro. Der chinesische Investor schließe eine Anteilserhöhung nicht aus, so Katzensteiner. Die Absicht sei aber, unter der Schwelle von 10 Prozent zu bleiben. Die HNA Group sehe die Deutsche Bank als ein attraktives Investment im Finanzsektor an. Sie wolle die Bank und das Management unterstützen, ergänzte der Sprecher. Weder C-Quadrat noch der chinesische Investor wollten sich zu der Strategie der Bank äußern.

Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte, dass das Geldhaus grundsätzlich jeden Investor mit einer langfristigen Perspektive begrüße.

Die HNA Group wird vom chinesischen Unternehmer Chen Feng kontrolliert. Die Gruppe besitzt Vermögenswerte in den unterschiedlichsten Branchen. So ist das Konglomerat in der Luftfahrt, bei Hotelketten oder auch in der Schifffahrt engagiert. In der jüngeren Vergangenheit wurde die HNA Group auch global zunehmend bekannter. Ende 2016 kauften die Chinesen 25 Prozent an der Hilton Worldwide Holdings Inc von Blackstone für 6,5 Milliarden US-Dollar.

